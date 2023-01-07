擁抱「金」飯碗！合庫銀行今年大徵才400人 第一梯次招募122人

幸福企業合作金庫銀行大徵才！合庫銀近年來在董事長雷仲達帶領下，不但業績、獲利穩定提升，員工福利在泛公股銀行中亦名列前茅。而在2023（112）年年初，合庫為持續優化人力結構，吸攬各方金融好手，提前為就業市場送上兔年大禮，將分2梯次徵才，共招募400人。第1梯次率先招募理財及電機工程等人員共122人，第2梯次則將配合畢業季，提供社會新鮮人優質就業機會，預定招募儲備菁英、一般金融、理財、電金及資訊人員等。

自雷董事長到任後，合庫響應政府政策改善勞工薪資條件，去年已率先同業宣布調薪4%，如再加計每年晉級加薪，平均加薪幅度達6.67%以上。此外，合庫已連續八年獲得證交所篩選納入「台灣高薪100指數」之成份股，除了提供穩定的薪酬保障外，並於去年與企業工會完成第6次團體協約之簽訂，營造勞資和諧的職場環境，提升勞資關係及權益，堪稱公營行庫模範生。

有著「幸福企業」品牌形象的合庫，去年已連續三屆拿到1111人力銀行「幸福企業金獎」之獎項，除優渥的薪資待遇外，員工職涯發展規劃亦是獲獎的一大原因。而近年來全球企業落實ESG，除追求環境保護、社會責任及公司治理等指標之永續經營外，人才的永續亦是合庫的一大目標，合庫深知，人才是企業最重要的資產，提供多面向員工福利，促進員工身心健康，維持勞資雙方和諧，營造多元幸福職場環境及良好的員工職涯發展規劃，將有助於企業攬才及留才，創造公司與員工共同成長的雙贏局面。

合庫第1梯次徵才現正開放報名中，本梯次預計招募理財人員80名、助理理財人員40名及電機工程人員2名，均採網路報名，報名截止日期至112年1月11日止，歡迎有志金融業的人才把握機會，加入幸福企業；相關報名資訊請至台灣金融研訓院、合庫網站及臉書粉絲團「合庫ebank好康報報」參閱。