助員工發展多元職能 元大金控獲保險龍鳳獎10年英雄榜冠軍

面對疫情、地緣政治等不確定因素，金融保險業面臨嚴峻挑戰，元大金控秉持提升金融服務品質及滿足集團業務發展之需要，持續加碼員工訓練經費及產學合作，幫助年輕學子接軌職場，累積金融保險相關實務經驗，2012年起連續10年獲得保險龍鳳獎的肯定。2023年1月獲頒現代保險教育事務基金會「保險龍鳳獎10年英雄榜」冠軍獎項。

為布建多元人才管道，元大金控2022年舉辦「萬人海選」徵才計畫，大舉招募資訊與數位金融、業務、企劃、法律等四大類新血。今(2023)年預計招收30-50位金融儲備幹部(MA)、800位新進員工，藉由培植集團新秀，傳遞元大金控企業文化，打造同仁安心、客戶放心的高品質金融服務。

元大金控善用旗下子公司多元金融產業優勢，鼓勵員工申請內部職務轉調，或因應組織需要進行計畫性工作輪調，透過職務轉調的歷練與機會，以發展員工多元職能、熟悉不同地區或領域之業務內容，同步提升個人職場價值及公司競爭力，滾動式的人才培育帶動集團間複製成功經驗及擴散效益。元大金控內部統計，2022年超過1,700位員工獲得職務輪調發展的機會，約占員工人數15%，更有超過90人完成跨公司轉調，延伸既有專業成為全方位「∞型人才」，發展多元職能，綻放精彩職涯。

儘管疫情對全球經濟產生多重影響，元大金控仍展現經營韌性，連續四年入選道瓊永續指數(DJSI)新興市場指數及世界指數成分股雙榜，在綜合性金融服務類別連續2年排名全球第一。身為國際永續標竿企業，元大金控滾動式調整ESG執行方向，從董事會成員到每位員工，發自內心的全員投入，以高度的執行力達成目標，一同創造客戶、員工與股東價值。