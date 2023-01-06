全國保險英雄榜 三商美邦連十年獲肯定

三商美邦人壽（2867）今(6)日表示，現代保險教育基金會及現代保險雜誌共同主辦的全國保險三大獎項十年冠軍英雄榜，於1/6舉行，在2023年初回顧各大金控、保險公司十年的光榮足跡。

頒獎典禮分別就保險品質獎、保險龍鳳獎及保險信望愛獎三大獎項，自2013年起至2022年，十年間表現優異的公司給予肯定。

三商美邦人壽行銷長張財源代表接受現代保險雜誌發行人林麗銖、現代保險雜誌總經理劉振豐頒贈獎座。

在本次英雄榜，素有保險奧斯卡美譽的保險信望愛獎，三商美邦人壽榮獲壽險組冠軍。

這十年以來，該公司每年獎項都名列前茅，其中，最佳社會責任獎，三商美邦人壽共獲得九次，是業界第一。

最佳整合傳播獎，則是奪得八次肯定，傲視同業。

最佳商品創意獎，統計有六次獲獎，也是領先同業。

保險品質獎跟保險龍鳳獎，該公司雙雙榜上有名，榮獲英雄榜肯定。

三商美邦人壽表示，回首十年來時路，除了持續不斷地為保戶提供貼心服務，也持續精進業務員的人才培養，並開發多元性的保險商品。

尤其在疫情的這三年期間，面對新冠肺炎帶來的健康威脅、經濟衝擊，該公司積極啟動多項保戶關懷措施，還有經濟弱勢紓困保單借款的專案，作為保戶堅強後盾。

其更堅定秉持著「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神，努力不懈地與保戶共度難關。

今年恰逢三商美邦人壽邁向30周年，儘管整體金融保險業大環境艱困，但該公司不怕挑戰，未來將以積極擁抱創新的態度持續優化公司商品、強化經營體質、穩健經營成長，並回饋社會、貫徹企業永續經營的理念，致力實踐企業社會責任，繼續往一甲子邁進。