富邦人壽獲保險三大獎 實力有目共睹

《現代保險雜誌》今(6)日舉行全國保險三大獎十年英雄榜頒獎典禮，表揚2013年起十年間，表現優異的金融保險業者。富邦金控榮獲保險龍鳳獎-金冠軍，富邦人壽獲保險龍鳳獎-金冠軍、保險品質獎-金冠軍、保險信望愛獎-金冠軍等三大獎項。

富邦人壽表示，其憑藉穩健的財務體質、彈性的資金運用、多元的投資組合，持續展現亮眼經營績效，除專注本業，亦積極推動ESG永續經營，優良的企業品牌形象深獲肯定，三度蟬聯保險信望愛獎之年度最佳壽險公司、連續12年奪下全國財金保險系所畢業生最嚮往的壽險公司－內勤組、外勤組冠軍。

富邦人壽還連續七年於保險品質獎的四項評比指標：業務員最優秀、理賠服務最好、知名度最高、最值得推薦，榮獲特優殊榮。

主辦單位表示，回顧過去十年，面對環境變遷及市場的考驗，富邦人壽始終穩健前行、推動保險保障並持續進化，囊括全國保險三大獎十年英雄榜三項「金冠軍獎」殊榮(第一名)。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，全台灣有約500萬個家庭將他們的風險保障交付給富邦人壽，為了擔負起社會大眾的高度期待，富邦人壽一直以最高審視標準自我檢討、追求進步，並透過持續性的人才培育、創新完整的商品線、多元化行銷通路與金控資源的整合，積極打造差異化優質服務，為每位客戶開創全新價值，實踐「正向力量 豐富生命」的願景。

陳俊伴表示，展望下一個十年，富邦人壽將持續發揮企業公民的力量，推展各項ESG行動專案、堅實組織韌性，同時發揮金融影響力，創造新典範，為所有利害關係人創造多贏境界，朝永續共好的願景邁進。