純網銀陷虧損困境！樂天銀行「唯一」2年內無須增資 1大缺點用戶盼改善

image source：翻攝FB／樂天信用卡 Taiwan Rakuten Card

文／陳盈蓉

國內目前三家純網銀，據金管會最新統計，截至去（2022）年9月底，LINE Bank（連線銀行）虧損超過19億元，其次是將來銀行虧損8億元，樂天銀行則虧損5億元，總計已虧逾32億元。不過樂天銀行在資金控管上得當，預計到2025年都「無須增資」，被網友讚：「樂天腦子很清醒」。

樂天銀虧損最少 2025年前無須增資

據悉，LINE BANK已於2022年第三季完成增資，將來銀行也預計在2023年下半年增資，以符合銀行法要求，至於樂天銀行截至到去（2022）年10月底止，淨值還有86.67億元，距銀行法規範累積虧損資本額達總額三分之一須強制增資，仍有約20億元的充裕空間。

三家純網銀中，樂天銀行虧損最低，若以去年樂天銀行前10月每月平均燒5,500萬元計算，業界推估，樂天銀行持有資金還可再燒二年~三年，等於最晚到2025年下半年才會碰到銀行法要求增資的底線，顯示出樂天銀行在行銷費用控管上精準。

▲樂天銀行位於網路溫度計數位帳戶口碑排名第10名。

image source：數位帳戶口碑排名(分析區間：2022/10/07~2023/01/04）



網友看好未來發展 1缺點盼改善

有網友認為樂天銀行在結構上相對健康，且品牌印象上也較穩健，看好未來發展：「畢竟樂天網銀在日本大賺，有成功經驗過了」、「不賺錢卻亂撒福利才是自殺吧，樂天腦子很清醒的」、「樂天在開戶給錢和推薦人也灑了不少錢其實」、「樂天我大哥」。

不過其帳戶交易優惠仍有限制，像是「轉帳免手續費次數（每月最多10次）」就被用戶認為是一大缺點，若能改善會更好：「樂天真的跨轉次數太少」、「樂天如果給20次轉帳免手續費就完美了」、「樂天是三家純網銀中虧損最少的，也是給最少次轉帳免手續費」、「樂天領錢每次要收手續費」。

▲樂天銀行每月最多10次免手續費。

image source：樂天國際銀行官網

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