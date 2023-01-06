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元大銀行迎新春送限量招財小物 祝客戶鴻「兔」大展

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行準備開運小物招財兔發財水。(元大銀行/提供)
元大銀行準備開運小物招財兔發財水。(元大銀行/提供)

喜迎兔年，元大銀行推出二款新春開運小物，包含限量12萬份的鴻兔大展發財水與1萬2千份的財神爺水晶擺飾。自2023年1月9日起，客戶可至元大銀行全台各分行(共149家分行，含金門分行)領取限量發財水或財神爺水晶擺飾乙份，數量有限送完為止。元大銀行表示，鴻兔大展發財水可飲用或裝入噴霧瓶中，噴灑家裡各個角落，象徵財富滿屋；財神爺水晶擺飾可放於收銀機旁，寓意生意興隆。

歲末年終之際，上班族最期待的非年終獎金莫屬，元大銀行新推出的行動理專服務，即時提供客戶市場展望及最新訊息，協助客戶直接透過網路銀行或行動投保立即下單，大幅提升客戶的便利性，建議客戶善加利用元大銀行提供的專業理財服務，將年終獎金進行完善規劃，讓財富穩定增長，開啟豐碩收獲的兔年。自即日起至2023年3月31日止，歡迎客戶參加元大銀行鴻兔大展專案，完成專案指定任務與填寫理財問卷，可獲得限量發行招財兔撲滿乙個。

元大銀行持續精進財富管理服務品質，去(2022)年榮獲《財訊》財富管理「最佳服務獎」、「最佳理專團隊獎」及「金融服務創新」三項大獎，及《今周刊》財富管理評鑑「最佳智能理財獎」、「最佳財富增值獎」等獎項肯定。

元大銀行打造最貼近客戶生活的財富管理服務，更舉辦各式專屬活動，2022年初舉辦北中南三場高爾夫球酬賓活動、近期更邀請客戶至五星級飯店聆聽知名歌手演唱等，以實質回饋禮遇來寵愛客戶。此外，元大銀行鑽金智富卡最頂級鑽石會籍還享每天一杯免費咖啡，生日禮贈送最高市值1萬元禮物、最高每年4次免費環宇尊榮通關、6次機場貴賓室、6次機場接送服務，以及每月享有4張高鐵升等商務車廂等優渥禮遇，元大銀行鑽金智富卡發卡量迄今已超過7萬卡，深受客戶好評。

元大銀行說，將秉持「掌握先機、創造客戶財富」核心價值，將持續以客為尊，贏得更多客戶滿意度，成為讓客戶安心、信賴託付的專業銀行。

凡符合元大銀行鴻兔大展專案資格者，可獲得招財兔撲滿(元大銀行/提供)
凡符合元大銀行鴻兔大展專案資格者，可獲得招財兔撲滿(元大銀行/提供)
元大銀行準備開運小物財神爺水晶擺飾，祝福客戶新的一年財源廣進。(元大銀行/提供)
元大銀行準備開運小物財神爺水晶擺飾，祝福客戶新的一年財源廣進。(元大銀行/提供)

元大 財富管理

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