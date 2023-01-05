不只發財水 這家銀行下重本免費送最強招財物黃水晶

金兔年即將到來，迎接新年最旺財運的黃水晶，有銀行下重本大方免費送客戶，創下這家銀行歷年放送開運小物成本最高的紀錄。元大金控（2885）旗下元大銀行宣布，1月9日起客戶可至元大銀行全台各分行 (共149家分行，含金門分行)領取限量發財水或財神爺水晶擺飾乙份，數量有限送完為止。

元大銀行指出，新春開運小物共準備限量12萬份的「鴻兔大展發財水」，以及1.2萬份的「財神爺水晶擺飾」。元大銀坦承，黃水晶招財小物確實是歷來該行贈送的新春開運物件中成本最高的，雖然大量採購可以壓低平均單價，但加總的採購成本確實增加。

元大銀行並建議民眾拿到開運小物後的使用方法，其中，「鴻兔大展發財水」可飲用或裝入噴霧瓶中，噴灑家裡各個角落，象徵財富滿屋，「財神爺水晶擺飾」可放於收銀機旁，寓意生意興隆。

歲末年終之際，上班族最期待的非年終獎金莫屬，元大銀行新推出的「行動理專」服務，即時提供客戶市場展望及最新訊息，協助客戶直接透過網路銀行或行動投保立即下單，大幅提升客戶的便利性，建議客戶善加利用元大銀行提供的專業理財服務，將年終獎金進行完善規劃，讓財富穩定增長，開啟豐碩收獲的兔年。自即日起至2023年3月31日止，歡迎客戶參加元大銀行「鴻兔大展」專案，完成專案指定任務與填寫理財問卷，可獲得限量發行「招財兔」撲滿乙個（顏色隨機無法指定，數量有限，送完為止）。

元大銀行持續精進財富管理服務品質，去(2022)年榮獲《財訊》財富管理「最佳服務獎」、「最佳理專團隊獎」及「金融服務創新」三項大獎，及《今周刊》財富管理評鑑「最佳智能理財獎」、「最佳財富增值獎」等獎項肯定。元大銀行打造最貼近客戶生活的財富管理服務，更舉辦各式專屬活動，2022年初舉辦北中南三場高爾夫球酬賓活動、近期更邀請客戶至五星級飯店聆聽知名歌手演唱等，以實質回饋禮遇來寵愛客戶。

此外，元大銀行鑽金智富卡最頂級鑽石會籍還享每天一杯免費咖啡，生日禮贈送最高市值新臺幣1萬元禮物、最高每年4次免費環宇尊榮通關、6次機場貴賓室、6次機場接送服務，以及每月享有4張高鐵升等商務車廂等優渥禮遇，元大銀行鑽金智富卡發卡量迄今已超過7萬卡，深受客戶好評。