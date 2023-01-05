快訊

美股道瓊早盤大跌近400點 勞動市場比預期強勁

不只發財水 這家銀行下重本免費送最強招財物黃水晶

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
元大銀行迎新春送限量招財小物，圖中黑色、紅色物件為招財兔撲滿，黃色物件為財神造型黃水晶擺飾。元大銀行／提供
元大銀行迎新春送限量招財小物，圖中黑色、紅色物件為招財兔撲滿，黃色物件為財神造型黃水晶擺飾。元大銀行／提供

金兔年即將到來，迎接新年最旺財運的黃水晶，有銀行下重本大方免費送客戶，創下這家銀行歷年放送開運小物成本最高的紀錄。元大金控（2885）旗下元大銀行宣布，1月9日起客戶可至元大銀行全台各分行 (共149家分行，含金門分行)領取限量發財水或財神爺水晶擺飾乙份，數量有限送完為止。

元大銀行指出，新春開運小物共準備限量12萬份的「鴻兔大展發財水」，以及1.2萬份的「財神爺水晶擺飾」。元大銀坦承，黃水晶招財小物確實是歷來該行贈送的新春開運物件中成本最高的，雖然大量採購可以壓低平均單價，但加總的採購成本確實增加。

元大銀行並建議民眾拿到開運小物後的使用方法，其中，「鴻兔大展發財水」可飲用或裝入噴霧瓶中，噴灑家裡各個角落，象徵財富滿屋，「財神爺水晶擺飾」可放於收銀機旁，寓意生意興隆。

歲末年終之際，上班族最期待的非年終獎金莫屬，元大銀行新推出的「行動理專」服務，即時提供客戶市場展望及最新訊息，協助客戶直接透過網路銀行或行動投保立即下單，大幅提升客戶的便利性，建議客戶善加利用元大銀行提供的專業理財服務，將年終獎金進行完善規劃，讓財富穩定增長，開啟豐碩收獲的兔年。自即日起至2023年3月31日止，歡迎客戶參加元大銀行「鴻兔大展」專案，完成專案指定任務與填寫理財問卷，可獲得限量發行「招財兔」撲滿乙個（顏色隨機無法指定，數量有限，送完為止）。

元大銀行持續精進財富管理服務品質，去(2022)年榮獲《財訊》財富管理「最佳服務獎」、「最佳理專團隊獎」及「金融服務創新」三項大獎，及《今周刊》財富管理評鑑「最佳智能理財獎」、「最佳財富增值獎」等獎項肯定。元大銀行打造最貼近客戶生活的財富管理服務，更舉辦各式專屬活動，2022年初舉辦北中南三場高爾夫球酬賓活動、近期更邀請客戶至五星級飯店聆聽知名歌手演唱等，以實質回饋禮遇來寵愛客戶。

此外，元大銀行鑽金智富卡最頂級鑽石會籍還享每天一杯免費咖啡，生日禮贈送最高市值新臺幣1萬元禮物、最高每年4次免費環宇尊榮通關、6次機場貴賓室、6次機場接送服務，以及每月享有4張高鐵升等商務車廂等優渥禮遇，元大銀行鑽金智富卡發卡量迄今已超過7萬卡，深受客戶好評。

元大銀行秉持「掌握先機、創造客戶財富」核心價值，將持續以客為尊，贏得更多客戶滿意度，成為讓客戶安心、信賴託付的專業銀行。

元大銀行送限量招財小物祝客戶鴻兔大展，圖左為發財水，右為財神造型黃水晶擺飾。元大銀行／提供
元大銀行送限量招財小物祝客戶鴻兔大展，圖左為發財水，右為財神造型黃水晶擺飾。元大銀行／提供

元大金控 財富管理 開運

延伸閱讀

羨慕長榮海運員工被錢砸！男領29K怕過年父母問1事 網超有感

放大年終獎金 國泰世華銀行提「狡兔三窟理財術」

29歲存到500萬頭期款 關韶文分享理財撇步

長榮海運兩岸員工年終獎金落差大 上海員工：很寒心

相關新聞

企業投融資縮手？11月國銀放款驟減逾500億元 三大原因曝

經濟衰退警訊出現了嗎？據金管會統計，國銀2022年11月底放款餘額36兆6,010億元，較上月逆轉大減512億元，是19...

過年小心偽鈔！ 央行教學：掌握3大原則輕鬆辨識真偽

年關將近，近期傳出有假鈔集團出沒，利用偽鈔行騙。央行發行局長鄧延達今（5）日呼籲，民眾應多加留意偽鈔辨識，可用「看一看」...

朝野共識農保月投保金額提高為2.4萬 力拚本會期三讀

立法院朝野黨團今天協商農民健康保險條例部分條文修正草案，朝野立委經過討論後達成共識，支持行政院提出的修法草案，未來申請參...

純網銀面臨困境／20個股東燒掉70億，沒有實體分行的純網銀，大股東們還會不離不棄？

國內三家純網銀持續虧損，截至2022年10月，20個股東總共燒掉了超過70億元，並陸續面臨增資窘境。沒有實體分行的純網銀，距離獲利的那一天看來依舊遙遠，大股東們是否仍將不離不棄，業者的幕後策略是什麼？

決戰綠天鵝／銀行鐵了心砍獲利金雞母，企業不減碳拿不到信貸

淨零排碳浪潮下，國內外金融業者正在啟動一場氣候變革，凡是減碳不力，過度消耗資源的企業投融資案，都難獲資金奧援。議合盛行，卻也映照出中小企業的無力感，亟待制度救援。

決戰綠天鵝／防雷曼兄弟事件重演， 2023銀行業氣候壓力測試將登場

三年前，國際清算銀行（BIS）發布一篇「綠天鵝」報告示警，氣候變遷風險可能帶來「綠天鵝」事件，並引發系統性金融危機。BIS報告以「綠天鵝」形容，可能超出正常預期範圍的氣候事件，跟「黑天鵝」同樣具有高度不確定性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。