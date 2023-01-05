企業投融資縮手？11月國銀放款驟減逾500億元 三大原因曝

經濟衰退警訊出現了嗎？據金管會統計，國銀2022年11月底放款餘額36兆6,010億元，較上月逆轉大減512億元，是19個月來首現衰退，更是逾6年半來最大減額，其中又以周轉金大減1,141億元最多，企業投資也減少52億元，顯示企業投、融資全面縮手。

銀行局副局長林志吉說，11月國銀放款餘額驟降，有三大原因，一、11月台幣升值4%，國銀海外分行和OBU放款是以美元計價，弱勢美元換成強勢台幣，導致台幣計價的放款餘額大減，二、升息帶動放款利率走揚，企業加速還款，三、10月放款高基期、使11月放款減額較大。

據數據顯示，11月底國銀海外和OBU放款餘額4兆3,858億元，月減4.3%，仍高於單月台幣4%升幅，顯示就算剔除台幣升值因素，整體國銀放款仍陷衰退。

銀行主管則說，11月國銀放款衰退，最大關鍵原因是企業資金需求大降，尤其是周轉金大減千億元，「11月台幣升值、以周轉金的套利風沒了，又加上2023年經濟衰退、電子廠高庫存調整期得到2023年上半年，企業資本支出全部消失了」。

林志吉也坦言，周轉金大降是因企業存貨增加，動用周轉金自然減少。據統計，11月週轉金餘額降到18兆4,818億元，較上月大減1,141億元，是2022年首見衰退；企業投資餘額8,163億元，較上月減少52億元則是半年來首見。

據統計，11月銀行放款大減前三大，是兆豐銀大減341億元、合庫減237億元、聯邦銀也減少150億元，顯示這波放款減少都是以行庫為主；放款增加較多是中信銀和元大銀，各增加194億元和174億元。

11月行庫大砍放款，除大企業沒有資金需求、年關市場資金偏緊外，關鍵仍是顧及年底資本適足率，只好繼續嚴控風險性資產（放款）。

金管會公布國銀存放款、獲利概況。2022年11月底放款餘額36兆6,010億元，前11月放款大增2兆9,259億元，放款餘額、增額依舊同步創史上同期新高，存款餘額51兆9,837億元，前11月存款大增3兆3,384億元，存款增額持續超過放款，使11月存放比連二降到70.14%，較上月大減0.37個百分點。

林志吉說，11月存款單月增加2,014億元，存款增額也見趨緩，主因是企業或法人大戶調度資金所致，存款增額前三大是國泰世華銀增加1,200億元是製造業外匯活存增加，華銀、台新銀存款各增加572億元及400億元，是因壽險、海運和金融業轉入存款所致。