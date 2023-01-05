黃天牧期勉中介機構謹遵3T原則 讓證券交易所再邁高峰

金管會主委黃天牧昨（5）日肯定創新板招商成效，期勉證券商等中介機構謹遵3T原則，即Transformation(轉變)、Transboundary(打破藩籬)及Transcend(超越)，透過大數據、資安等改變，讓台灣資本市場、證券交易所再邁高峰。

證交所昨（5）日舉辦2022年中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會，以表揚證券承銷商及簽證會計師、委任律師推動國內外優質企業上市對資本市場貢獻，黃天牧、證期局局長張振山、證交所董事長林修銘等出席。黃天牧在致詞時作出以上表述。

黃天牧表示，過去一年全世界面臨戰後不預期的改變，受戰爭、通膨、中美貿易、供應鏈、疫情等影響，台灣資本市場仍逆風成長。英國柯林斯字典（Collins English Dictionary）選出的2022年關鍵字「permacrisis（持續危機）」指的就是人們歷經疫情、戰爭等延續的危機，仲介機構亦充滿挑戰，不過，人類文明發展是在挑戰中成長，唯有挫折才增添養分，維持現狀就是落伍，一如邱吉爾所言「風箏在逆風下才能高飛」，因而創新板的設置，就是讓潛力新創企業留在台灣掛牌，證交所積極招商引進潛力公司到創新板上市，有志者事竟成。

黃天牧勉勵與會中介機構，挑戰不可怕，維持現狀是落伍，台灣過去成長很高，產業結構多元化才能降低風險。勉勵大家謹遵3T原則，Transformation、Transboundary及Transcend，透過大數據、資安等之改變，讓交易所再邁向高峰。金管會很多政策需要大家參與，碳盤查需會計事務所協助，律師事務所角色重要，在法律層面協助，金管政策是一群人群策群力一起往前，要大家一起來為資本市場來努力。

證交所董事長林修銘致詞表示，去年資本市場面臨疫情、國際地緣政治、經貿情勢、全球通膨及美國聯準會連番升息等因素，影響台灣加權指數波動相對劇烈，但IPO市場仍相對耀眼。台股上市量體、籌資金額及市值規模雖不受全球經濟影響，面對環境劇烈變化，依然展現高度韌性，成績斐然，逆風高飛。證交所2021年參採國際多層次資本市場的架構設立創新板，去年有八家申請上市。