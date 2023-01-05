去年國銀裁撤25家分行 分行數3,384處創11年來新低

為維持金融市場穩健發展及金融服務普及性，金管會今(5)日核准上海商業儲蓄銀行、台中商業銀行各增設兩處分行，據銀行局統計，截至2022年前10月，國銀共裁撤25家分行，主要集中在外銀，裁撤高達21家，截至去年底，本國銀行分行家數剩下3,384處，創下11年以來新低。

金管會表示，核准上海商業儲蓄銀行（5876）增設臺南市、苗栗縣兩處分行、台中商業銀行增設臺南市、新北市兩處分行、另外，基隆第一信用合作社增設臺北市內湖區一處分社及台中市第二信用合作社增設臺中市南屯區一處分社。

此外，金管會副局長林志吉說，除了上述兩家銀行申請，中信銀去年11月也有申請增設一家分行，不過因其之前有缺失尚未完成改善，因此金管會最終沒有同意。

林志吉表示，截至今年為止，共裁撤25家分行、七家銀行，分別是渣打銀行12家、星展銀行五家、匯豐台灣四家，另外，玉山銀、土銀、一銀、遠東銀（2845）等都是各裁撤一家。

據銀行局統計，2022年有四家銀行新設五家分行，包含陽信銀行、一銀、玉山銀各增設一家分行，三信銀增設兩家分行，林志吉指出，一銀、玉山銀在2022年出現裁撤一家分行再增加一家分行的情況，兩家銀行主要是一家分行遷址，因為要遷址更名，所以先裁撤再增加。

林志吉表示，2022年底分行數僅剩下3,384家，2021年底分行數是3,404家，近5年首度低於3,400家，也是創下2011年3,359家分行以來，11年的新低點。

金管會說，為提高金融機構增設分支機構之彈性及推動普惠金融，放寬金融機構得於每年5月及11月分別提出申請外，對於金融機構分支機構家數待增加地區之申設，金融機構可隨時向本會申請，且申設條件未有財業務條件限制。