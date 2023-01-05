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外資2022年淨匯出逾4100億元 創史上新高

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
據金管會今公布統計，累積2022年全年外資淨匯出達135.8億美元，約合新台幣4167億元，創下史上新高紀錄。本報系資料照
據金管會今公布統計，累積2022年全年外資淨匯出達135.8億美元，約合新台幣4167億元，創下史上新高紀錄。本報系資料照

金管會今公布2022年12月外資匯出入情況，繼10月、11月外資連續2個月淨匯入後，12月外資轉淨匯出，累積2022年全年外資淨匯出達135.8億美元，約合新台幣4167億元，創下史上新高紀錄。

據金管會統計，2022年外資賣超台股近新台幣1兆1415億元，其中賣超上市股票1兆889億元、賣超上櫃股票約525.9億元。

外資不只賣超，也大舉淨匯出。12月單月外資淨匯出約7.8億美元，是繼10月、11月外資連續2個月淨匯入後，於2022年底最後一個月再轉為淨匯出。2022年一整年，外資累積淨匯出達135.8億美元，約合新台幣4167億元，為史上新高。

金管會證期局主秘黃厚銘表示，12月轉為淨匯出，分析是外資受到美聯準會發言的影響，聯準會發言市場解讀會繼續維持鷹派，主要國家央行繼續升息、產業波動，許多不確定因素，影響外資對台股操作偏向保守。而2022年一整年，受到俄烏戰爭等地緣政治紛擾，各國面臨通膨問題，與美聯準會為首央行積極升息，對市場信心產生衝擊，導致外資2022年淨匯出。

外資 新台幣 聯準會

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