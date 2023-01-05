2022年國銀裁撤25家分行 分行數創11年來新低

金管會今核准上海商銀、台中商銀與兩家信合社增設分行，但2022年以來國銀共裁撤25家分行，光外銀就裁撤高達21家，截至2022年底國銀分行家數剩3384家，創下11年來新低。

金管會每年5月、11月開放銀行申請增設分行，去年11月有3家銀行申請增設分行，最終核准2家銀行，分別核准上海商銀增設台南市與苗栗縣2處分行、台中商銀增設台南市與新北市2處分行。而中信銀雖去年11月有申請增設1家分行，但金管會最終不同意，主要是中信銀之前有缺失尚未完成改善。

除核准2家國銀增設分行外，金管會今也核准兩家信合社增設分行，包含基隆第一信用合作社增設北市內湖區1處分社，與台中市第二信用合作社增設台中市南屯區1處分社。

在裁撤分行部分，據金管會銀行局統計，2022年有7家銀行裁撤高達25家分行，包含渣打銀行裁撤12家分行、星展銀行裁撤5家分行、滙豐銀行裁撤4家分行，玉山銀、土銀、一銀、遠銀各裁撤1家分行。其中有高達21家分行是外銀在台子行進行裁撤，可見外銀裁撤國內分行的趨勢並未改變。

而2022年有4家銀行新設5家分行，包含陽信銀行、一銀、玉山銀各增設1家分行，三信銀增設2家分行。但一銀、玉山銀在2022年都出現裁撤一家分行再增加一家分行的情況，銀行局說明，這兩家銀行主要是一家分行遷址，因為要遷址更名，所以先裁撤然後再增加。

國內分行數近年都維持在3405家到3403家之間，其中2021年底國內分行數為3404家，但2022年底分行數僅剩下3384家，近5年首度低於3400家，也是2011年的3359家分行後，2012年以來的11年新低點。

銀行局副局長林志吉表示，國內每10萬成年人平均擁有國銀分行家數為17.5處，且近年國內金融機構積極運用金融科技創新，逐步提高實體分行服務深度及強化數位金融服務內容，更貼近民眾的使用習慣，拓展金融服務廣度，整體金融服務更為普及。