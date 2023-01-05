過年小心偽鈔！ 央行教學：掌握3大原則輕鬆辨識真偽

年關將近，近期傳出有假鈔集團出沒，利用偽鈔行騙。央行發行局長鄧延達今（5）日呼籲，民眾應多加留意偽鈔辨識，可用「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」3大原則，即可辨識真偽。

鄧延達今表示，央行提醒商家及民眾要留意偽鈔辨識，也持續與警方密切配合，並且鎖定特定份子，呼籲民眾拿到鈔票要稍微檢查；此外，央行也將於近日於主要購物商圈派送台幣防偽宣傳單，供商家及民眾參閱，並籲請多留意偽鈔辨識，以維護自身權益。

他表示，台幣防偽功能良好，截至目前，警政單位查獲的偽鈔，仿真度均不高，只要掌握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單三原則，即可辨識真偽。有關防偽辨識之詳細說明，可上央行網站或中央銀行券幣數位博物館網站查詢。

他也提到，近期的偽鈔其實很粗糙，包括光影變化箔膜不亮，摸起來也沒有凹版印紋等，其實民眾透過3大原則就可清楚辨認真偽。他也強調，相較於其他國家，其實我國偽鈔率極低，民眾要對我國幣信有信心。

央行也重申，法律明定對偽造台幣犯罪行為將處以重罰，依「妨害國幣懲治條例」第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

另依「中華民國刑法」第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑，請勿心存僥倖以身試法。民眾如發現製造、販售與故意使用偽造券幣情事，可向檢警調機關檢舉，因而破案者，本行將酌予核發檢舉人獎金。