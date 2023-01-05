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外資2022年淨匯出逾4,100億元 創史上最大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
示意圖。 圖／聯合報系資料照片
示意圖。 圖／聯合報系資料照片

金管會今日公布，2022年12月單月外資淨匯出7.8億美元，約折合新台幣239.5億元（以12月底台幣30.708元對1美元匯價），是外資連續兩個月淨匯入後，再度反轉淨匯出，累計2022年全年淨匯出135.64億美元，創有該統計來最大淨匯出量。

證期局官員說，金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

也就是說，2022年12月外資淨匯出7.8億美元，可視為外資對台灣投資本金減少，主因可能是外資12月提前放假，先將投資風險降低，以作為2023年重新布局。

今年受美元雙率雙升，外資從3、4月連兩個月淨匯出，5月稍喘一口氣後，從6月起連四個月又轉淨匯出，直到10月才反轉淨匯入4.63億美元、11月更大舉擴大淨匯入額92.2億美元，但12月則又反轉淨匯出，使整體外資累計淨匯入額略降到2159.91億美元。

也因去年12月外資反轉淨匯出，使累計2022年全年淨匯出135.64億美元，創有該統計來最大淨匯出量，比2008年金融海嘯128.37億美元還高。

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