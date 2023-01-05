放大年終獎金 國泰世華銀行提「狡兔三窟理財術」

通膨壓力持續飆升，把握年終獎金入帳之際，透過理財規劃，不讓通膨影響生活水準，步入前景難測的金兔年，國泰世華銀行提出「狡兔三窟理財術」：先債券鎖利、其次定期定額布局股市，第三步則是伺機換匯，為日後投資需要打底；循序漸進參與市場，建構「債六股四」的穩健投資組合，才可望有效抗震，迎來放大年終獎金的契機。

根據國泰世華銀行統計，截至2022年11月，持有基金的客戶數較2021年同期成長約5%，持有債券的客戶數更成長約36%，持有外幣的客戶數則成長近15%，顯見即便2022年市場波動甚劇，讓投資人心態更趨謹慎，但危機入市、理財抗通膨已然成為大眾的共識。

步入2023年，隨升息動能放緩、通膨回落，從歷史數據來看，預期最先受惠的將是利率連動最密切的債市。過去一年美國聯準會(Fed)快速升息，帶動美公債、具有高評級債券的殖利率來到具吸引力的水準，但隨時序往後、景氣壓力加大，下半年長天期債券殖利率將有進一步下行的空間。

對投資人而言，在此時投入債市將會是不錯的時機點，除了穩定息收外，隨利率下行，或將出現資本利得的空間。對此，國泰世華銀行表示，以息收為主且風險承受度較保守的民眾，可考慮布建「短天期、高信評」的海外債或目標到期債基金；若是打算長期投資的客戶，則可分批布建長天期的投資級債基金(或美國公債)，以及高信評的長債基金。

股市方面，受到2022年全球央行同步緊縮影響，全球經濟活動快速冷卻、美國恐也難逃衰退風險，預期2023年初股市仍有逆風。但隨著企業獲利開始下修，也代表股市低檔浮現，駛出黑暗隧道的曙光將至，若逢拉回，可站在長線買方思考，以定期定額的方式，購入各產業具韌性龍頭股的美股基金或全球股基金。

在匯率方面，台灣經濟展望溫吞，致使2023年上半年新台幣兌美元恐維持中性偏弱格局。不過，近來台股表現對新台幣的影響力道，漸漸勝出美台利差，若資金運用尚有餘裕的投資人，可把握台股動能較佳期間伺機換匯，以備日後投入國際投資市場。

在投資配置方面，國泰世華銀行則建議，建構「債六股四」的穩健投資組合，而逢低投入股市仍需保持紀律、做好資金控管。針對擔起家庭重擔的三明治族及屆齡退休的民眾，如有子女教育金、購屋置產或傳承規劃等較中長期需求，理財應以穩健、簡單為原則，讓家庭及退休生活有所依靠，建議可搭配利變或保障型美元保單。

另外，適逢日前央行公布最新利率政策，再度跟進美國聯準會（Fed）宣布升息半碼，有儲蓄和定存習慣的民眾，不妨把握利率調升之際，善用由國泰世華銀行攜手國泰人壽推出的「利即保」來規劃年終獎金。