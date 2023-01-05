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年關將近…央行示警：留意偽鈔辨識 檢舉人可拿獎金

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

年關將近，有媒體報導，近來有偽鈔集團趁農曆年前商家忙碌之際利用偽鈔行騙。為維護國家幣信及現金交易安全，中央銀行除持續積極配合警檢調機關，打擊非法偽造貨幣行為外，將於近日於主要購物商圈派送鈔票防偽宣傳單，供商家及民眾參閱，並籲請多留意偽鈔辨識，以維護自身權益。

央行發行局局長鄧延達今（5）日指出，新台幣防偽功能良好，截至目前，警政單位查獲的偽鈔，仿真度均不高，只要掌握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單三原則，即可辨識真偽。

央行重申，法律明定對偽造新台幣犯罪行為將處以重罰。依「妨害國幣懲治條例」第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑，請勿心存僥倖以身試法。民眾如發現製造、販售與故意使用偽造券幣情事，可向檢警調機關檢舉，因而破案者，央行將酌予核發檢舉人獎金。

新台幣 央行

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