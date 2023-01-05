金兔年春節換新鈔 央行：1/13起5個營業日辦理、共454個據點

迎接金兔年，中央銀行因應民眾過年換新鈔討喜氣的需求，今（5）日宣布春節新鈔兌換事宜，預計1月13日至19日共5個營業日辦理，包括台銀等8大金融機構、454個據點將可換新鈔，民眾可連結Google地圖及QR Code，確定換鈔分行位置。

央行發行局局長鄧延達今天表示，金兔年提供兌換新鈔的7家銀行包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行，共有371家指定分行，加上郵局位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均會開設「新鈔兌換專櫃」服務民眾，另有59家偏遠地區的郵局，在一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。合計共454個據點將可換新鈔。

他表示，新鈔兌換期間，各兌鈔據點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔，100元券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要的民眾可前往兌換。

此外，央行這次配合換新鈔作業，持續在「新鈔兌換據點一覽表」中建立Google地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上，可輕鬆查詢到指定兌鈔據點位置。鄧延達指出，為加強服務民眾，央行也將於1月11日至18日，在主要報紙刊登公告，詳列454家指定兌鈔分行（郵局）名單。

鄧延達也強調，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。且為落實新鈔兌換防疫不群聚，鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包，除可避免人潮群聚，也可節省社會資源，並達到數位轉型之效。

他也提到，電子支付普及，但國內鈔券需求仍在增加，每年農曆前最後一個營業日，我國通貨都會達到最高點，以近兩年來看，通貨成長率都在10％以上，去年整體通貨達3.39兆元，今年應會續創新高、達3.6至3.7兆元，整體鈔券使用需求量仍大。

另一方面，對於政府將發出每人6000元共享經濟紅利，鄧延達說，央行每年10月會釋出新鈔，並把市面上不乾淨的鈔券收回整理，到農曆春節前一個營業日，大概會有6000億元的新鈔，平均大約都有5、6000億元，而過完年後預估會有3000億元回到金融體系，政府發現金央行絕對足夠支應，「一點問題都沒有」。