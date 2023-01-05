快訊

手刀預備！過年換新鈔時間出爐 這日開始8家金融機構可換

獨／清冠藥材爆分配不均 衛福部1月10日急召三方會議協調

XBB.1.5最強傳染魔王成美國主流病毒 具閃避疫苗、體內抗體本領

花旗董座莫兆鴻將退休 安孚達接棒

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
花旗(台灣)銀行今(5)日舉行董事會，通過由前花旗集團菲律賓區總裁安孚達（Aftab Ahmed）接替日前退休的莫兆鴻出任董事長。照片提供／花旗(台灣)
花旗(台灣)銀行今(5)日舉行董事會，通過由前花旗集團菲律賓區總裁安孚達（Aftab Ahmed）接替日前退休的莫兆鴻出任董事長。照片提供／花旗(台灣)

花旗(台灣)銀行今(5)日舉行董事會，通過由前花旗集團菲律賓區總裁安孚達（Aftab Ahmed）接替日前退休的莫兆鴻出任董事長，並將呈報主管機關核准。去(2022)年12月，莫兆鴻宣布自花旗集團退休，辭去花旗(台灣)銀行董事長暨花旗集團台灣區總裁，並自2023年1月1日生效，Aftab將接任其職位。Aftab在花旗服務逾40年，曾任花旗台灣消費金融事業群營運長，對台灣市場有相當了解。

花旗集團指出，感謝莫兆鴻近六年來對花旗台灣的重要貢獻，並相信Aftab將繼續帶領花旗台灣成長。Aftab出任花旗(台灣)銀行董事長一職由董事會選任並將呈報主管機關核准。花旗集團北亞與東亞區事業群負責人Tim Monger表示：「台灣是花旗在亞太地區最重要的市場之一；我們在台灣的企業金融業務，居市場領導地位，並致力推動負責任金融及企業永續成長。我期待Aftab持續推動花旗台灣業務成長，並進一步支持我們的客戶。｣

Aftab表示：「非常感謝莫兆鴻先生28年來對花旗集團的貢獻，花旗台灣在他的引領下，業務一直維持強勁表現，並順利推動消費金融業務轉移。我期待在此一基礎上，持續支持客戶，並致力推動台灣業務成長。」莫兆鴻表示：「花旗台灣匯集市場上最優秀的菁英，以台灣的頂尖團隊及Aftab 40多年在區域管理階層、技術和業務方面積累的豐富經驗，花旗台灣將持續閃耀茁壯。」

Aftab曾擔任花旗集團多個高階主管職務，包括埃及區總裁、匈牙利區總裁、巴基斯坦消費金融事業群負責人、紐西蘭企業金融負責人、北美零售分行拓展暨營運主管、新加坡消金財務主管暨亞太區銷售發展總監，亦曾在台灣及德國擔任消費金融事業群營運長。在他橫跨多個區域的業務及領導團隊角色中，Aftab積極參與並推動花旗在個別國家與區域市場的計劃，包括拓展分行版圖、吸引客群並深化關係，以及建構穩健的投資組合。他深信，領導者不只要帶領員工達成目標、創造績效，更要親身指導，盡己之力，促進團隊持續成長、多元發展。

花旗 金融業 退休

延伸閱讀

議員批缺首長「低配」版團隊 北市籲別干擾人事

台積Q1營運 外資看淡

全國首座捷運高架橋跨高鐵 桃園團隊半小時內完成吊裝

花旗估陸今年經濟增長5.3%

相關新聞

過年換新鈔時間出爐！1月13日起限時7天 8家金融機構可換

中央銀行今(5)日指出，為便利民眾春節前兌換新鈔，央行洽請臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行...

外資2022年淨匯出逾4,100億元 創史上最大

金管會今日公布，2022年12月單月外資淨匯出7.8億美元，約折合新台幣239.5億元（以12月底台幣30.708元對1...

放大年終獎金 國泰世華銀行提「狡兔三窟理財術」

通膨壓力持續飆升，把握年終獎金入帳之際，透過理財規劃，不讓通膨影響生活水準，步入前景難測的金兔年，國泰世華銀行提出「狡兔...

金兔年春節換新鈔 央行：1/13起5個營業日辦理、共454個據點

迎接金兔年，中央銀行因應民眾過年換新鈔討喜氣的需求，今（5）日宣布春節新鈔兌換事宜，預計1月13日至19日共5個營業日辦...

星展、渣打料美元指數將在Q1攀高後 跌回凡間

兩外銀看美元指數今年將從高位跌回凡間。星展集團與渣打銀昨(4)日都認為，美元指數在未來1到3個月維持高檔震盪、第1季見頂...

花旗台灣新董事長 前菲律賓區總裁安孚達出任

花旗（台灣）銀行今天舉行董事會，通過由前花旗集團菲律賓區總裁、曾任花旗台灣消金事業群營運長的安孚達，接替退休的莫兆鴻出任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。