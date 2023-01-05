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過年換新鈔時間出爐！1月13日起限時7天 8家金融機構可換

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新鈔兌換日程訂於本年1月13日（週五）至1月19日（週四）。 圖／聯合報系資料照片
新鈔兌換日程訂於本年1月13日（週五）至1月19日（週四）。 圖／聯合報系資料照片

中央銀行今(5)日指出，為便利民眾春節前兌換新鈔，央行洽請臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等八家金融機構，選定454家據點為指定兌鈔地點。

央行發行局局長鄧延達指出，新鈔兌換日程訂於本年1月13日（週五）至1月19日（週四），計五個營業日。上述期間，7家銀行之371家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行表示，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要之民眾可前往兌換。

因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。央行也鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除可避免人潮群聚，亦可節省社會資源，並達到數位轉型之效。

央行 郵局

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