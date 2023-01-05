泰山賣全家股票挨罰200萬 龍邦：已提確認董事會決議無效之訴

針對泰山（1218）出售全家股票一事，證交所在1月3日傍晚公告，認為泰山違反內部控制制度及重大訊息申報規定，重罰泰山200萬元違約金，創證交所對上市公司罰款的最高紀錄，龍邦（2514）今（5）日發出書面聲明表示，為撥亂反正，糾正違法決議等情事，近期已向商業法院提起確認董事會決議無效之訴，並經商業法院受理分案，接下來將積極採取法律行動以追究相關人等的法律責任，維護泰山及廣大投資人權益。

龍邦指出，證交所的明察秋毫，印證泰山處分全家股票的荒腔走板，也支持龍邦指控泰山經營團隊違法亂紀，確屬有憑有據。

龍邦表示，為能貫徹當初協助泰山穩健經營初衷，維護公司治理，除自始即再三反對通過處分全家股份的違法決議，更已在日前向商業法院提起確認處分全家公司股票的董事會決議無效之訴。

龍邦強調，摯盼泰山的獨立董事能戒慎恐懼虛心接受交易所處分，積極依法行使職權，召集審計委員會決議召開泰股東臨時會，全面改選董事，讓泰山回歸專業經理人經營，重回正軌遵循公司治理規範，以力挽狂瀾，確保五萬名股東權益！

龍邦以書面提出四點聲明:

1. 證交所查核結果印證先前龍邦所警示者，泰山董事會處分全家（5903）股份，明顯違反取處程序及公司內控內稽規定，更致使全體股東必須共同蒙受證交所的裁罰損失，同意處分全家股份的董事們，均難辭其咎，應連帶賠償泰山公司一切損害！

2. 龍邦為撥亂反正，糾正上開違法決議等情事，近期已向商業法院提起確認董事會決議無效之訴，並經商業法院受理分案，接下來亦會積極採取法律行動以追究相關人等之法律責任，以維護泰山公司及廣大投資人之權益。

3. 龍邦將請獨立董事依法召集審計委員會決議召開泰山公司股東臨時會，全面改選董事以汰劣換優，俾正公司治理，並呼籲陳敏薰、李明輝獨立董事切勿再執迷不悟取法乎下，以免追悔莫及！

4. 末敬告各界，龍邦與銀行間之借貸，均屬正常往來的商業行為，一切合法合規，請各方切勿再抹黑影射模糊焦點，致不當干擾正常之商業運作與金融秩序！凡興風作浪助紂為虐者，龍邦公司定將嚴予追究，以符正義。