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全盈+PAY進軍PChome24h購物 單筆滿萬送千最高回饋1,500元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

邁入2023年，全盈+PAY正式進軍電商市場與PChome24h購物串連，加速實踐普惠金融的支付願景！根據資策會產業情報研究所（MIC）報告指出，台灣逾9成消費者習慣於綜合型電商平台網購消費，看好電商市場消費者支付需求，全盈+PAY正式串接PChome24h購物，新年期間推出「好康雙重送」限量優惠，自即日起至02/28，凡註冊全盈+PAY並於PChome24h購物消費任一筆，可享500元全盈儲值金；活動期間，消費滿萬，更可獲得1,000元全盈儲值金。等同於一位全盈+PAY新會員單筆消費滿萬，最高可獲得1,500元回饋，新的一年，想要聰明消費，全盈+PAY絕對是你的好幫手！

另外，為回應廣大會員支持，全盈+PAY會員專屬5好康2023好評再延續！包含註冊禮、推薦禮、全盈會員日、「全家」點數翻倍送與週末五六日驚喜優惠繼續陪伴會員一整年！其中，「全家」App每月1號「全盈會員日」加碼升級，凡全盈+PAY會員可享Let’s Café 特濃美式、特濃拿鐵買3送3專屬優惠；「全家」店舖或會員App隨買跨店取更有每週五六日會員專屬好康，不僅品項更豐富、好康多更多，還沒註冊的用戶千萬別錯過！

全盈+PAY陪你過新年！新春購物治裝、親友聚餐、走春出遊通通都能PAY

攜手近40通路品牌消費滿百享50%回饋再抽黑橋牌禮盒

歡慶2023年到來、喜迎農曆新年，全盈+PAY打造開業以來最大規模新春優惠活動，集結40家通路，包含全家便利商店國道服務區、屈臣氏、摩曼頓、WeMo、大都會計程車、黑橋牌、鼎王麻辣鍋、柯達大飯店等品牌，從親友聚餐、治裝妝扮、走春出行、住宿旅遊等包辦春節大小事。即日起至02/22期間，註冊全盈+PAY，並於春節活動指定通路使用全盈+PAY，單筆消費滿百，贈50元全盈儲值金，等同最高50%回饋；1/10前於指定通路消費任一筆，再抽黑橋牌年節禮盒。

此外，針對全盈+PAY新戶，活動期間至全台屈臣氏門市消費滿388元，將回饋100元全盈儲值金；至摩曼頓使用全盈+PAY消費，單筆滿500元贈100元全盈儲值金，數量有限，送完為止。針對舊會員，全盈+PAY也貼心照顧到，活動期間騎共享機車WeMo出遊，筆筆享15%回饋，每趟出行都有全盈+PAY為你打點；騎滿20趟再解鎖價值100元WeMo騎乘券，絕對要把握！

銀行獨家加碼不間斷！全盈+PAY聯手4大銀行「全家」消費享獨家回饋

綁定玉山數位帳戶消費滿百再贈500元台新信用卡最高回饋666元

看準年前消費旺季，全盈+PAY聯手多家銀行推出新用戶專屬加碼活動！即日起至03/31，凡註冊全盈+PAY並綁定玉山銀行數位帳戶，消費滿百贈500元全盈儲值金；台新銀行信用卡新戶消費並完成指定任務，享最高666元回饋！此外，全盈+PAY攜手玉山銀行、第一銀行、兆豐銀行與凱基銀行推出獨家回饋方案，03/31前凡綁定指定銀行信用卡，並於全家便利商店消費滿指定金額，可享全盈儲值金或銀行刷卡金回饋，走到哪都能輕鬆賺回饋！

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