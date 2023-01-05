發財水已吸飽金庫財氣、財神廟+誦經加持 土銀、台新助攻兔年財富躍升

金兔年迎新開運，銀行大方分享財氣，助攻民眾於一年之始開運招財，多家公民營銀行陸續發送開運發財水給往來客戶，為客戶財運加分。

土地銀行今年擇選純淨海洋鹼性離子水置放各營業單位金庫，讓發財水在金庫匯聚財氣，再將發財水致贈給客戶。根據民俗習慣，發財水可置於家中或辦公室財位，開店營業者可放在結帳處、保險箱等。過完元宵後，還可將發財水灑在屋內，象徵富貴滿屋。

土地銀行表示，國內各營業單位即日起推出2023年發財水贈送活動，發財水是春節應景吉祥物，一般深受客戶喜愛，數量有限，贈完為止。

台新銀行（2887）表示，今年共準備8萬8,888瓶吸飽金庫財氣的「開運水」，以及5萬8,888個經財神廟、知名廟宇誦經加持的「發財金」，1月起於全台101家分行提供。

台新銀行客群經營處副總經理江依霖表示，迎接春節到來，今年準備的開運水，和發財金，以8的數量進行安排，是希望客戶在金兔年都能發財順利、財運興旺 。開運水先前已挑選吉日吉時放入台新金庫，讓水先吸收滿滿的財氣後再贈送客戶，並以財神圖像搭配紅瓶蓋的「發」字，祈願客戶財源滾滾來。發財金則也特別送到北部的金山財神廟，以及南部的北港朝天宮誦經加持，造型則是福氣討喜的可愛兔子搭配喜氣的花朵圖案，數量有限，贈完為止。

對民眾拿到開運水後如何招財？江依霖建議，可放在家中財位，擺放至元宵節後 ，可與家人一同飲用，為全家財運加分，也可由外往內在家中各處灑一下，象徵將財氣帶進家門；拿到「發財金」後可放在皮夾、皮包或保險箱中開運，招來財氣。