景氣燈號藍燈將維持數個月 群益投信：分批買進訊號浮現

國內景氣帶著低迷藍燈進入2023年，群益投信今表示，預估藍燈會維持幾個月，現在是分批買進訊號浮現，但若要單筆買進，可等到轉為黃藍燈時。

群益投信今公布2023投資展望，群益投信投研部主管陳沅易表示，觀察近期台股走勢，在美國貨幣緊縮趨緩，及地緣政治風險降低下，台股由先前的評價修正，已轉為評價回復行情，預估今年台股評價有望回復至長期均值。

陳沅易指出，景氣燈號目前已轉為藍燈，藍燈也許會維持幾個月，現在是分批買進訊號浮現，但如果要考慮單筆買進者，等待轉為黃藍燈時可單筆買進。

陳沅易表示，站在聯準會的立場，必須看到實際數據確實下滑至利率終點以下，才有鬆口提及降息的可能性，鷹派論述其實已是市場有所預期，市場激情過後目前處於貨幣緊縮環境的調整及適應期，長期台股評價有望回歸長期均值，內需將成為今年成長的重心所在，尤其在中國大陸的疫情政策解封下，原物料行情可期待。

在產業佈局方面，陳沅易建議，可關注成長性佳的產業，包括晶圓代工、電動車、生技，另內需消費、原物料與高股息也可多留意。

群益投信ETF與指數投資部主管張菁惠表示，在第一季ETF投資配置上，股票型ETF建議優先考慮台股高息ETF，因台股現金股利率或配發率均在全球之冠，現階段在台股相對低檔位階，適合進場撿便宜。債券ETF方面，則建議以資產品質佳的投資級債ETF為首選，以抵禦未來經濟下行風險，現階段以行業基本面穩健之金融債ETF、公用債ETF最值得留意。

群益投信固定收益部主管林宗慧表示，經歷公債利率大幅上調後的信用債，現階段收益率來到極具吸引力的水準，企業信用體質也保持健康，信評維持調升趨勢，預期違約率水準仍將保持低於長期平均，表現可以期待，而若進一步綜合考量殖利率、存續期間以及波動風險，投資級債中以金融次順位債、非投資級債中以優先順位非投資級債最為值得留意，主因在於其都具有高息優勢，但存續期間相較同類型債券較低，可作為優先考量的標的。

國際股市部分，群益投信國際部主管洪玉婷表示，隨著通膨可望逐步降溫，且通膨與升息預期也已多反應至市場價格中，讓股市投資契機浮現，區域來看又以美國、中國、印度與東協相對看好。