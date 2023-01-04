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華銀打造行動生活圈 數位帳戶變得輕鬆又方便

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行推出2023年SnY數位帳戶專屬優惠，吸引民眾加入「 SnY行動生活圈」。圖/華南銀行提供
華南銀行推出2023年SnY數位帳戶專屬優惠，吸引民眾加入「 SnY行動生活圈」。圖/華南銀行提供

華南銀行（2880）打破外界對公股銀行的印象，以敏捷思維開發「SnY行動生活圈」，包含基金理財、信用卡紅利、機器人客服及行動支付等多項功能，通通一手掌握！此外華南銀行為鼓勵民眾體驗，自2023年1月1日起，不分新舊朋友持有SnY數位帳戶皆享有專屬優惠，成為兔年「聰明賺錢錢」新利器。

鼓勵民眾加入「SnY行動生活圈」，體驗便利數位服務；順應後疫情時代民眾消費習慣改變，利用網路方式開立數位帳戶已成為民眾與銀行客戶建立關係的主要管道，華南銀行打造便捷的UI/UX使用介面，透過無痛導引民眾開啟「SnY行動生活圈」，使用SnY數位帳戶在3分鐘內快速申購基金，提供便捷投資選擇。

此外，不論是SnY數位帳戶的新舊朋友，華南銀行一視同仁通通提供新台幣活存10萬元（內）2.3%優惠利率，大幅優於業界平均水準，幫助輕鬆存錢。

導引客戶使用數位通路，提供更細緻的理財及貸款服務；「SnY行動生活圈」鼓勵客戶於數位通路交易，客戶不用至分行排隊，透過線上就能獲得便捷的理財及貸款諮詢服務，讓金融服務變得便利。現在透過SnY數位帳戶每月行動銀行、網路銀行跨行轉帳45次免手續費，讓您不受時間地點轉帳無負擔。此外過年不需排隊領新鈔，即刻加辦「SnY簽帳金融卡」，提供每月跨行提款五次免手續費，讓每一台ATM都提供服務，由華南銀行幫忙把關每一分錢。

配合聯準會升息，提供客戶更聰明存錢選擇；美國聯準會持續升息，美元存款利率越來越誘人，「SnY行動生活圈」提供線上外匯結購及結售服務，1分鐘就換好外幣，不用再前往分行排隊。華南銀行也推出SnY數位帳戶美元、澳幣及人民幣活存指定金額優惠利率，以2022年12月牌告利率觀察，美元活存最高達3.4%優惠利率，搭配申購外幣計價基金更享手續費優待，提供聰明存錢新選擇。

華銀表示，SnY數位帳戶更提供SnY信用卡自動扣繳服務，1分鐘即設定完成，不用擔心忘記繳卡費；以SnY信用卡綁定街口支付及全盈+Pay等指定支付，掃碼快速消費超便利，還能享有10%現金回饋。華銀致力優化「SnY行動生活圈」，期望從兔年開始陪伴客戶每一個人生階段。

華南銀行 數位帳戶 美國聯準會

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