精湛24年「送愛心到人間」 十家社福團體350名慢飛天使受惠

受疫情影響已兩年無法舉辦圍爐餐會，宴請慢飛天使吃團圓飯的中部大型愛心盛會-送愛心到人間，今(4)日在台中潮港城餐廳熱鬧登場，席開近百桌，邀請十家社福團體近350名慢飛天使及盲童、家人及老師志工近千人參與。

疫情持續延燒，加上國際局勢變動、經濟通膨物價飆漲等影響，接連衝擊各產業營運，導致企業與個人經濟受損，連帶影響社福單位捐款下滑。

精湛建設總經理陳志聲深知這些單位募款不易，不僅未削減捐款更是提高預算，親自擔任募款大使並妥善珍用每一分捐款。

此次受邀的單位有彰化縣私立家扶發展學園、家扶基金會南台中家扶中心、家扶基金會台中發展學園、雲林家扶發展學園、新北市家扶中心、新北市大同育幼院、臺中市私立惠明盲校、伊甸基金會、瑪利亞社會福利基金會、中華存善慢飛天使關懷協會等十個單位小朋友與家長、老師及志工一起參與，共同度過開心又驚喜感動的一天。

此次活動，陳志聲化身為捍衛戰士獨行俠，帥氣騎電動重機登場主持，似沒有血緣的父親，溫暖堅定默默的守護在朋友孩子背後，活動中在汽球爆破揭曉各單位需求的物資時獲得熱烈掌聲象徵孩子們突破重圍、破蛹而出。

而每年最令人期待的神祕加碼禮-拼湊幸福拼圖，在各單位努力下共幸運拼出5部Tiida轎車及10部Gogoro電動機車，讓這些單位又驚又喜。最後又邀請溪州聖智啟智中心主任侯秀玲上台，陳志聲給她一個小紅包，抽出後竟然也是一部交通車，活動總計送出6部轎車，掀起活動最高潮。

活動中也表揚感謝20位服務滿200小時的年度最佳志工，並贈送每人氣壓熱敷按摩眼罩，以感謝志工們一路愛相隨分擔家長們的辛勞，在照顧孩子之餘也希望別忘了關心自己的健康。

主協辦單位也抽出50份超值驚喜大禮盒給小朋友們，沒抽中的也通通有紅包、糖果、餅乾、烏龜毛毯等滿滿禮物一大袋，讓小朋友們無比開心。

民國88年，因為一句：「陳叔叔！明年還有沒有？」對遲緩孩子們的承諾，於是每年送愛心到人間這個活動，就成了陳志聲每年心中最重要的事，如今這份心意也感染了身邊無數好友及協力廠商，齊心點亮祝福與希望。

延續相挺這份愛心的37家共同主辦企業好友，包含台灣行動菩薩助學協會、精湛建設、財團法人燕景社會福利慈善事業基金會、禾安投資開發、仁邑投資開發、精銳建設、寶成國際集團、統立工程、恒昱資本、卓伯源、簡森垣、欣向美牙醫診所、康博集團、LARGAN。

以及宏全國際（9939）、新英機械、亞洲富泉財匯、創泰投資、寶宇興公司、台灣引興、關中公司（8941）、壕錀企業、利駿貿易、蕙禮公司、明躍國際健康科技（4151）、九陽法律事務所、秋雨物流、匯恆機械實業。

鼎金國際貿易、台灣三菱電梯、松金工程行、築跡建築師事務所、龍寶建設、寶輝建設、麗明營造、勝群金屬、磐興建設開發等，以及計有81家協辦單位及個人參與，捐贈物資總額近千萬元。

陳志聲表示，感謝這麼多好友及企業的支持與相挺，每個孩子都是獨特的種子，只是花期不同，只要大家適性呵護協助、以愛相守、與愛關懷陪同，相信這些孩子，會有花開的一天，也期望這份愛與奉獻的火苗將無邊無際蔓延。