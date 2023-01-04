成年下修至18歲 一卡通MONEY、街口支付喜迎新用戶

2023年民法新制成年年齡下修至18歲，許多過去有年齡限制的行為與權利都對應開放，無論是辦理手機門號或是申辦銀行帳戶，年滿18歲以上已具行為能力的民眾都能獨立進行，無須法定代理人同意。

一卡通MONEY電子支付帳戶，即日起也同步開放18歲以上的成年民眾自主完成註冊，無須再經過法定代理人同意手續，就能申辦一卡通MONEY，使用電子支付多元且便利的服務。一卡通MONEY現行已累積43萬個使用據點，涵蓋各式生活場景並滿足日常消費與繳費所需，用戶數亦達535萬，在LINE社群內即可輕鬆互相轉帳非常方便，是民眾新加入電子支付的首選。

一卡通公司表示配合政府成年人新制，即日起滿18歲以上成年人就可自行註冊一卡通MONEY電子支付帳戶。也特別提醒剛滿成年的學生或新鮮人，務必妥善保管個人資料，勿輕易將個人資料包含手機門號、身分證文件、銀行帳戶帳號提供予他人，若有任何疑慮，請撥打 165 反詐騙專線求證詢問。如用戶不幸遭遇詐騙情事，請立即向警察機關報案，一卡通依法配合檢警調機關，會儘速提供偵辦需要之相關資料，保護用戶權益。

街口支付表示，將於1月9日(一)起開放18歲以上成年民眾註冊且無須法定代理人同意，即可享有街口支付使用者之完整權益，體驗輕鬆便利的支付生活。

街口支付將「所有人都能方便的享受到最好的金融服務」作為企業使命，多年來持積極開放的態度，在合法合規的範圍內拓展各項業務、與主管機關溝通，期待為所有年齡層的用戶帶來完善的金融服務；而街口支付目前更有近30萬支付據點，場域多元且廣泛，歡迎成年民眾註冊，享受街口支付使用者之完整權益！

開放同時也要提醒用戶，電子支付相關業務與金融行為高度連結，而近期各類詐騙型態日新月異，敬請謹慎防範，勿於不明網站、非正規交易平台提供任何高機敏之個人資料，如手機號碼、身分證號碼、銀行帳號密碼、各式驗證碼等；另外更切勿隨意販售實名驗證之電支帳戶，以避免遭詐騙集團冒用身分進行相關金融服務，或將資料用於其他不法用途。