LINE Bank定存利率加碼 1年期專案定存1.68%

中央銀行連續四季升息，LINE Bank同步調整牌告利率。由於正逢年節前夕，許多民眾剛剛領到獎金或累積一筆薪資，正在尋找優利港口停靠，LINE Bank今（4）日特別宣布，即日起加碼推出優利「專案定存」，1年期定存利率達1.68%，每人最多開立10筆、每筆最高可存300萬元；本次優利專案總額度35億，專案期限至2023年2月6日或額滿為止，分紅、年終獎金一整筆存入，可累積豐厚優利！

LINE Bank總經理黃以孟表示，「無論是辛苦存下的薪水、年終獎金，或是過年攢到的紅包錢，存進LINE Bank就有機會『長胖荷包』。LINE Bank針對不同客群、不同儲蓄需求，提供各種活存、定存，讓用戶依照自己的目標，選擇最適合的存款方式。」

舉例來說，手中有一筆較大閒置資金的用戶，最適合1年期優利1.68%的「專案定存」。倘若追求短期、彈性的儲蓄目標，也可選擇LINE Bank定期存款，存期最短1個月，固定、機動利率任選，領息方式也由客戶決定，穩穩替辛苦的自己累積儲蓄。

鴻兔新年輕鬆累積財富 新戶開立一筆「定存」小金庫 流程超「EASY」

享受優渥利率之前，用戶可24小時全天候簡單幾步驟完成LINE Bank線上開戶流程！準備好本人最新身分證及健保卡正本，及他行臨櫃開立的台幣活存帳號（不包含郵局帳號），讓開戶流程更順。自己開戶完成，推薦新朋友開戶還賺LINE POINTS 100點。

如何速速開立定存？離儲蓄夢想越來越近？首先，存一筆想存的錢到LINE Bank，無論到其他銀行臨櫃、或利用網銀/行動銀行轉帳都OK，也能透過全台任一有跨行存款功能的ATM轉帳到LINE Bank銀行帳戶（LINE Bank銀行代碼824）。接著於LINE Bank APP或LINE APP的LINE Bank服務中，在主頁下方點選開立「定期存款」或「專案定期存款」快捷卡片，即可進入帳戶開立頁面，流程相當直覺方便！