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集邦：2023年液晶監視器出貨量約1.27億台、年減5.8% 回到疫情前水準

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
近六年全球液晶監視器出貨量及預估。集邦／提供
近六年全球液晶監視器出貨量及預估。集邦／提供

集邦科技（TrendForce）今（4）日發布研究顯示，2022年液晶監視器預計出貨量1.35億台，年減7%。考量疫情帶動的需求紅利退場及全球政經局勢的不確定，預估2023年液晶監視器出貨量約1.27億台，年減幅度約5.8%，恢復至疫情前水準。

集邦科技指出，2022上半年液晶監視器整體出貨表現相當穩定，但下半年在企業預算縮減下，商務需求明顯放緩，消費市場也在通膨及升息效應持續擴大下，導致消費性電子產品需求大幅削減。

商務訂單遞延支撐，2022年HP液晶監視器出貨量重返第二

TrendForce表示，2022上半年整體液晶監視器市場出貨穩健，儘管自第2季起，俄烏戰爭加劇通膨程度，消費性電子產品的預算明顯被民生用品排擠，導致液晶監視器需求急凍。不過，由於2021年歐美地區商務訂單尚未消化完全，部分遞延至2022年，使整體液晶監視器需求有撐，HP也因此重回出貨量第二名。

消費品牌計畫擴大2023年出貨目標，商務品牌則看法保守

觀察前十大液晶監視器品牌2023年所設定的出貨目標，合計出貨量約年增1%。由於2023年歐美商務新訂單需求明顯萎縮，Dell、HP在2023年的出貨目標皆分別年減11.4%及3.1%，中國商務品牌Lenovo出貨目標預計與2022年近乎持平。

反觀消費品牌，由於多數業者2022年出貨表現不佳，故出貨目標普遍訂定較2022年有明顯成長，但在2023年市場規模可能持續萎縮的情況下，出貨量若要成長恐有難度。

TrendForce認為，在經濟持續逆風的預期下，相較追求擴大出貨規模，提升規格以維持獲利能力或顯得更加重要，例如布局高階的OLED監視器產品，或是如Dell及Acer兩大品牌積極計畫將現有60Hz或75Hz產品提升至100Hz，都是提升產品規格以維持獲利的方式。

2023前十大液晶監視器品牌出貨年增率預估。集邦／提供
2023前十大液晶監視器品牌出貨年增率預估。集邦／提供

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