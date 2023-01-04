滙豐鎖定北台灣有錢人 桃園大興打造第二座財管中心

滙豐（台灣）商業銀行4日於桃園市大興分行為全新打造的財富管理中心並舉行開幕儀式，展現滙豐集團持續投資台灣的決心與承諾；這是滙豐繼去年12月中在台北市信義區成立全台首座財富管理中心後，在台落成的第二座旗艦型財富管理中心，為私人銀行與卓越理財｜尊尚 (Premier Elite) 的高資產客戶提供專屬尊榮的理財服務。

桃園大興分行位於生活機能完整的藝文特區，當地豪宅林立，地理位置優越，屬於桃園新興發展的黃金區域，是地方人士首選的移居之地。滙豐銀行看好當地發展潛力，將原本的大興分行升級成為桃園地區旗艦分行，並引進集團頂級規格的軟硬體設備，將分行二樓建造為滙豐全台第二座財富管理中心，今年更將於該分行增加近四成同仁，為客戶提供更精緻卓越的專業服務。

滙豐（台灣）財富管理暨個人金融事業處負責人葉清玉表示，滙豐銀行在台深耕近40年，台灣是滙豐集團在亞洲的重點發展市場之一，相當看好台灣的發展潛力與快速成長的財富市場。桃園大興分行財富管理中心的設立便是為了提供高資產客戶頂級優質的財管服務。滙豐擁有遍布全球的網絡優勢、完整豐富的產品線，與專業的理財團隊，能滿足客戶人生中不同階段的財富與金融服務需求。

同樣的，桃園大興分行的財富管理中心設置有會談室與家庭理財空間，讓客戶可以與家人在具備高度隱私的環境中，和專屬客戶關係經理一起規劃家族財富。以全面落地窗打造的休息區，寬敞舒適，極具現代感。滙豐將不定期在會議室與休息區邀請專家舉辦講座，分享投資理財等市場最新資訊，亦會為高資產客戶舉辦品酒或珠寶鑑賞等高端頂級的生活品味活動。

除了台北與桃園大興外，滙豐今年還將於台中設立第三座旗艦型財富管理中心，全力為高資產客戶帶來領先市場及量身訂做的創新理財方案，服務客戶多元化的財富管理需求，協助客戶達成資產增值、子女教育、退休規劃、資產傳承等財富目標。

滙豐集團已承諾在這幾年投入35億美元發展亞太區的財富管理業務，其中也包括台灣，台灣是滙豐積極推動成為亞洲領先的財富管理銀行所不可或缺的據點。滙豐擁有全方位的個人金融、財富與資產管理、私人銀行、保險、企業金融服務與全球化佈局優勢，並不斷與時俱進，持續推動金融服務數位化，升級行動銀行App，成為最值得客戶信賴的銀行。