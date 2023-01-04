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渣打預期美元第一季見頂回落 金價可能再度閃耀

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
渣打預估黃金在第一季將維持橫盤走勢。示意圖／聯合報系資料照片
渣打預估黃金在第一季將維持橫盤走勢。示意圖／聯合報系資料照片

渣打銀行舉辦2023年投資展望媒體說明會，財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，2023年全球金融情勢依舊充滿許多不確定因子，疫情反覆、地緣衝突、通膨壓力，以及政策緊縮餘波盪漾，歐美經濟面臨衰退的風險，中國大陸則可能受惠於官方放寬疫情相關的管制措施，以及加強政策支持力道，預期中國大陸的消費與服務業活動落底回升，抵消歐美需求減弱所導致的出口放緩壓力；配合全球央行緊縮政策可能在上半年見頂，預估2023年全球景氣下半年優於上半年。

渣打銀行財富管理團隊預期各國央行在2023年上半年將維持緊縮政策對抗通膨，美國聯準會最終利率可能會來到5.25%；不過，隨著高利率導致經濟衰退壓力浮現，聯準會年底前可能轉向寬鬆政策，基準利率回落到4.5%。

劉家豪進一步解釋，渣打銀行財富管理團隊預估美國聯準會第一季仍將持續升息 ，美元可能在未來1-3個月維持高檔震盪，但由於聯準會可能在上半年停止升息 ，此外歐洲地緣政治不確定性緩解，大陸持續放寬防疫措施等因素，導致美元的利差優勢不再且避險需求下降，以6-12個月的角度而言，轉為看淡美元，美元指數全年度可能下跌4-5%。

渣打同時預估歐元和日圓成為美元走弱的主要受惠者。商品貨幣（澳幣、紐幣和加幣）可能微幅上揚，但由於商品價格漲勢有限，可能抑制匯率表現；亞洲貨幣預估也會呈現小幅走升。

金價方面，渣打預估黃金在第一季將維持橫盤走勢，不過隨著聯準會可能結束升息，且焦點轉向經濟衰退風險之際，黃金的避險特性有機會再度受到市場青睞，預期未來12個月金價可能向上挑戰每盎司1,890美元。

全球景氣下半年優於上半年，預估央行貨幣政策由緊轉鬆，美元第一季將見頂回落，歐元和日圓表現可能相對亮眼。圖/資料照片
全球景氣下半年優於上半年，預估央行貨幣政策由緊轉鬆，美元第一季將見頂回落，歐元和日圓表現可能相對亮眼。圖/資料照片

美國聯準會 渣打銀行 金價

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