致力信用資訊安全控管 全球人壽獲第16屆金安獎肯定

全球人壽近年致力於確保放款客戶權益及其信用資訊安全、落實各項內控稽核機制，今年通過財團法人金融聯合徵信中心評鑑，榮獲「金安獎」績優機構、績優人員兩大獎座，同時也是壽險業唯一一家獲獎公司，日前於第16屆金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會，金管會副主委蕭翠玲代表頒獎，績優機構由全球人壽不動產發展處副總經理鄭一鳳代表受獎，績優人員則是由不動產發展處副理賴登煌獲獎。

為確保放款客戶權益及其信用資訊安全，全球人壽表示，在客戶權益與資訊安全有五大努力，包括對信用資訊查詢作業之安全控管已建置一套嚴謹的「擔保放款授信戶信用資訊查詢作業控管規範」，從源頭執行控管，並嚴格要求業務單位相關人員均應恪遵相關規範；確實落實執行業務單位自行評估及稽核單位查核機制，以確保內部控制的有效性；如執行信用資訊查詢安控作業有任何疑義，積極主動洽詢聯徵中心。

此外，並針對聯徵中心所提出之改善意見確切檢討，落實改善；查詢後未核貸之客戶信用資訊暨書面同意書，均另行專卷歸檔保管，如有逾保存期限之相關資料則依規定造冊銷毀，保障客戶個人資料隱私安全不外洩；亦透過內部教育訓練、e-mail佈達等方式強化相關人員對於信用資訊之查詢、保存、保管及保密、信用資訊嚴限內部參考使用不得外洩等相關準則。

金安獎績優人員部分，則由不動產發展處副理賴登煌獲選為得獎人之一。獲獎同仁負責統籌執行與督導信用資訊查詢相關安控作業，確實落實執行「事前審核」、「事後勾稽」之控管機制，並以聯徵中心之「查詢作業控管要點」為藍本，時時檢視相關法令及作業環境，與時俱進修訂「擔保放款授信戶信用資訊查詢作業控管規範」，作為執行信用資訊查詢安控作業之圭臬。