台新銀助攻兔年財富 發金庫開運水逾8萬瓶+發財金

喜迎2023癸卯兔年，銀行大方分享財氣，助攻民眾於一年之始開運招財。台新銀行表示，今(2023)年共準備88,888瓶吸飽金庫財氣的「開運水」，以及58,888份經財神廟、知名廟宇誦經加持的「發財金」，1月起於全台101家分行提供，數量有限。此外也祭出多重新春好禮，1月底前完成基金線上交易，有機會抽中16,888點台新Point；另外針對財富管理會員推出分行抽紅包活動，有機會拿走價值新臺幣6萬元黃金，討個好彩頭。

從民俗角度來看，銀行每天有大量金錢流動，具有聚財、生財、財源滾動的象徵。台新銀行客群經營處副總經理江依霖表示，迎接春節到來，今(2023)年特別準備88,888瓶「開運水」，還有58,888份「發財金」，以8的數量進行安排，是希望客戶在金兔年都能發財順利、財運興旺。「開運水」先前已挑選吉日吉時放入台新金庫，讓水先吸收滿滿的財氣後再贈送客戶，並以「財神」圖像搭配紅瓶蓋的「發」字，祈願客戶財源滾滾來。「發財金」則也特別送到北部的金山財神廟，以及南部的北港朝天宮誦經加持，造型則是福氣討喜的可愛兔子搭配喜氣的花朵圖案，數量有限，贈完為止。

對民眾拿到「開運水」後如何招財，江依霖建議，可放在家中財位，擺放至元宵節後，可與家人一同飲用，為全家財運加分，也可由外往內在家中各處灑一下，象徵將財氣帶進家門；拿到「發財金」後可放在皮夾、皮包或保險箱中開運，招來財氣。

台新銀行也為台新YBO兒童會員貼心準備5,000份兔年小提燈，讓小朋友可以一起同樂。今年小提燈上有錢幣可轉動，象徵轉(賺)錢，造型可愛又吉祥。江依霖強調，台新銀行也是業界唯一將財管家庭會員結合YBO(Young Banker Officer) 兒童會員的銀行，父母親可在春節後帶著小孩到台新銀行開立兒童帳戶存紅包，藉機教導小朋友學習理財，後續若申購商品更可享有手續費優惠，讓理財觀念從小扎根。

為歡慶金兔年，台新銀行今(2023)年更特別推出多項優惠，首先是「年終好基運」活動，尚未成為台新財富管理會員的客戶只要在1月31日前完成線上基金交易並登錄活動，就有機會抽到16,888點台新Point，讓您今年一路發。也針對財管會員推出2023年「金兔迎春 財福躍升」分行抽紅包活動，即日起至1月31日，只要到分行完成指定任務，即可抽紅包，有機會獲得超過新台幣價值六萬元的黃金、摩斯漢堡套餐組、全家商品折價券、美式咖啡蛋糕組合等多項好禮。

針對有外幣資產配置需求的民眾，台新銀行也推出具有競爭力的外幣優利存款專案。1月新推出「階GO利8外幣定存專案」，美元定存1年期的平均年息已來到4.8%；美元6個月期的定存平均年息也高達4.7%；同時也推出「美利GO外幣活存專案」，3個月優惠期間，美元年息可享4.5%，且專案承作門檻維持親民，只要原幣1,000元即可申辦，民眾可多加把握，完美規劃年終獎金。