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新春限定史上最強檔 刮刮樂2千萬超級紅包獎項破紀錄

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

歡喜迎金兔，樂刮富貴來！台灣彩券公司今（4）日推出今(2023)年首波6款刮刮樂新品，其中全年最高頭獎獎金的「2,000萬超級紅包」及中獎率100%的年度生肖款「金兔獎」是最受矚目的新春限定款。「2,000萬超級紅包」每張售價新台幣2,000元，總獎金及各獎項個數都破紀錄，最高頭獎獎金2,000萬元共有7個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，還有850個三獎100萬元。

年度生肖主題刮刮樂「金兔獎」每張售價500元，頭獎300萬元共有14個，「大三元」、「好運連發」、新春套票「兔年行大運」以及「財神迎春」同日上市，玩法多樣、獎項及獎金也相當豐富。今年首波上市的6款新品總獎項超過2,282萬個，100萬元（含）以上獎項共有893個，總獎金逾176億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及100萬元（含）以上獎項個數最多的一次，要讓民眾歡喜迎接金兔年，樂刮富貴滾滾來。

台灣彩券公司今日舉辦「2023刮刮樂新品首發記者會」，發表今年首波發行的6款刮刮樂新品。台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜表示，民眾每到過年一定會玩刮刮樂，讓年節的喜氣氣氛更濃厚，今年是第4屆公益彩券發行期間的最後一次農曆新年，春節假期的天數也多達10天，為回饋消費者支持，今年第一次發行的6款新品總獎金與總獎項創下紀錄，為刮刮樂有史以來單次發行最高。

全民期待的新春限定2,000萬超級紅包的總獎金與各獎項個數也破紀錄，頭獎金額全年最高2,000萬元共有7個，二獎200萬元+賓士休旅車共有10個，三獎100萬元多達850個，總獎項個數超過589萬個，總獎金逾127億元，總中獎率69.33%。

同日上市的年度生肖主題限定款「金兔獎」每張售價500元，中獎率100%、張張都有獎，頭獎300萬元共有14個，總獎項共750萬個，總獎金逾25.5億元；每張售價皆為200元的「大三元」以及「好運連發」，頭獎200萬元各有6個；採套票設計的「兔年行大運」每張售價100元，票面上新春裝扮的Q版兔子可愛討喜，最高獎金5萬元多達100個，總中獎率50.1%，平均每兩張就有一張中獎；應景的「財神迎春」每張售價100元，頭獎50萬元共5個。今日上市共6款新品100萬元（含）以上獎項多達893個，總獎項超過2,282萬個，總獎金逾176億元。

刮刮樂 彩券

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