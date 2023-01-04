台彩新春刮刮樂來了！ 最高獎金2000萬、賓士休旅車開回家

新春刮刮樂出爐！台灣彩券公司今（4）日宣布，推出2023年首波6款刮刮樂新品，其中，包括全年最高頭獎獎金「2000萬超級紅包」及中獎率100%的年度生肖款「金兔獎」是最受矚目。台彩表示，今年首波上市的6款新品總獎項超過2282萬個，100萬元以上獎項高達893個、總獎金逾176億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及100萬元以上獎項個數最多的一次。

台灣彩券公司今日舉辦「2023刮刮樂新品首發記者會」，發表今年首波發行的6款刮刮樂新品。台彩董事暨發言人黃志宜表示，刮刮樂即刮即樂，過年除了辦年貨，刮刮樂也是不可或缺產品，民眾每到過年一定會玩刮刮樂，讓年節的喜氣氣氛更濃厚，今年是第4屆公益彩券發行期間的最後一次農曆新年，春節假期天數也多達10天，為回饋消費者支持，今年第一次發行的6款新品總獎金與總獎項創下紀錄，為刮刮樂有史以來單次發行最高。

黃志宜表示，「2000萬超級紅包」每張售價2000元，每年都是民眾期待的刮刮樂，總獎金及各獎項個數都破紀錄，最高頭獎獎金2000萬元共有7個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，還有850個三獎100萬元，總獎項個數超過589萬個，總獎金逾127億元，總中獎率69.33%。

至於年度生肖主題刮刮樂「金兔獎」每張售價500元，頭獎300萬元共有14個，「大三元」、「好運連發」、新春套票「兔年行大運」以及「財神迎春」同日上市，玩法多樣、獎項及獎金也相當豐富。

「金兔獎」每張售價500元，中獎率100%、張張都有獎，頭獎300萬元共有14個，總獎項共750萬個，總獎金逾25.5億元；每張售價皆為200元的「大三元」以及「好運連發」，頭獎200萬元各有6個；採套票設計的「兔年行大運」每張售價100元，票面上新春裝扮的Q版兔子可愛討喜，最高獎金5萬元多達100個，總中獎率50.1%，平均每兩張就有一張中獎；應景的「財神迎春」每張售價100元，頭獎50萬元共5個。

台彩表示，今日上市共6款新品，100萬元以上獎項多達893個，總獎項超過2282萬個，總獎金逾176億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及100萬元以上獎項個數最多的一次。