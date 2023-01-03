拚永續金融 金管會替外商銀添近8500億元柴火

拚永續金融，金管會替外商銀行添柴火。金管會預告修正相關辦法，放寬外商銀在台發債籌資的運用範圍，可擴及到永續經濟共29項活動上，依金管會以2021年底淨值估算，整體在台外商銀可發債投入永續金融的額度達8495億元，盼可燒旺永續金融，預計最快Q1上路。

銀行局副局長童政彰說，主要是2021年美國商會台灣白皮書和金融總會都有此訴求，希望可放寬外銀在台發台幣債券的可運用資金範圍，可擴及到永續金融上。

金管會預告修正「外國銀行在台分行發行台幣金融債辦法」，放寬外商銀在台發債籌資的運用範圍，從只能投資重大公建、離岸風電建設及其他綠能產業建設，擴及符合永續經濟活動指引的16項一般經濟活動、及13項前瞻經濟活動。

據金管會統計，2018年到2022年11月底止，僅有法國興業、東方匯理、德意志、法國巴黎等四家外商銀申請核准發台幣金融債共1092億元，至今還在有效發行期限內的未發行額度，則僅剩法國興業、東方匯理和法國巴黎等三家、共197億元。

銀行局以這三家發行過台幣債、仍有發行額度的外銀，並以前一年度淨值八倍額度（發債最高可達淨值八倍）做試算，法規鬆綁後，可增加815億元台幣債額度投入永續金融中。

若進一步以最大範圍來看，整體在台外銀2021年底淨值共1093億元的八倍，再扣除已流通在外債券額度256億元後，全體外商銀發債額度高達8495億元。

童政彰說，法規鬆綁後，可促進外商銀對永續及減碳轉型經濟活動的相關授信融資，進一步鼓勵企業進行減碳轉型，有助於達成減碳目標。