史上最大增資潮！金融業2022年增資破2000億 產險最缺

2022年受升息、俄烏戰爭、通膨、疫情、地緣政治等五大利空罩頂，股債市崩跌、防疫險掀理賠海嘯，讓金融業啟動史上最大增資潮。據金管會統計，2022年全年增資額高達2141.7億元，又以產險業增資額占了近半數、逼近千億元「最缺錢」。

據統計，2022年共五家金控辦現金增資共844億元，包括國泰金（2882）、台新金（2887）、新光金（2888）、國票金（2889）、永豐金（2890）。除永豐金增資114億元是因申報生效、資金尚未到位外，其餘四家資金已在2022年底全數到位。

其中僅國票金30億元、國泰金剩餘75億元、台新金剩3億元共108億元留在金控帳上外，其他增資款、及新光金與永豐金都將全數轉增資給子公司。

七家銀行業辦現增者，包括上海商銀（5876）、新光銀、陽信銀、遠東銀（2845）、華泰銀、連線商銀（Line Bank）及台中商銀共347.66億元，除新光銀是母金控增資外，其餘六家都是獨立銀行。

六家壽險辦現增者，包括國泰人壽、新光人壽、台新人壽、三商美邦人壽（2867）、第一金人壽及安達人壽，合計587億元，其中僅三商美邦是獨立壽險，兩次現增合計約87億元左右，三商美邦2023年還續籌資五億股。

六家產險業辦現增者，包括富邦產、國泰世紀產、中信產、兆豐產、和泰產和新安東京產，合計985億元，除富邦產、兆豐產是屬一次增資外，國泰世紀產、和泰產和新安東京產3家都是二度增資，中信產則是三度增資。

換言之，2022年共24家金融業辦現金增資，再剔除母金控現增給子公司的重複計算後，總增資規模已高達2141.7億元，創金融史上最大增資潮，其中又以產險業增資占了近5成居冠，壽險業也占了近3成。

若再將2022年增資需求、遞延到2023年的兆豐金（2886）估250億元，這一波金融市場五大利空，讓各大金融業者增資潮已上探2400億元。

據金管會數據顯示，2022年這波增資潮以產險業達985億元創史上新高外，金控、銀行和壽險業增資約創3~5年新高，也就是說，2022年金融業破天荒、破2000億元增資潮是歷年首見。

金融業增資方式至少有五大類，發行普通股、特別股、盈餘轉增資、發行債券、發GDR，特別股多具有債券性質無助提升普通股權益（CETI），僅有發普通股現增才是從大股東口袋「掏真金白銀」，而2022年幾乎各金融業都是發普通股現增，有助提升財務狀況，強化承擔風險能力。