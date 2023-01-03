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便宜日圓不再！台銀日圓牌告匯率一度創近10個月高點

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
台灣銀行今日圓現金匯率賣出價格跟進飆高，一度站上0.2404元，回到2022年3月價位，也是近10個月以來的高點。聯合報系資料照／記者黃仲明 攝影
台灣銀行今日圓現金匯率賣出價格跟進飆高，一度站上0.2404元，回到2022年3月價位，也是近10個月以來的高點。聯合報系資料照／記者黃仲明 攝影

受到日本央行去年突然出招，意外調高日債殖利率收益率曲線控制（YCC）上限從0.25％上調到到0.5％，市場預期2023年日本央行將偏向更緊縮貨幣政策，推升日圓匯率飆高突破130日圓兌1美元，台灣銀行今（3）日圓現金匯率賣出價格跟進飆高，一度站上0.2404元，回到2022年3月價位，回到近10個月以來高點。

如果以10月最便宜價格0.2175元相比，結匯新台幣10萬元，等同將少換到4.3萬日圓，只能換到41.5萬日圓，如果與去年12月聖誕節前夕換匯價格相比，等於短短不到兩周時間，就少換到接近6000多日圓。

日圓兌美元一度升值突破130日圓，超過去年8月創下的130.41日圓高峰，寫下去年6月以來最高價位，已經突破去年外銀預估的日圓匯率價格。

瑞銀去年12月公布的最新日圓預測值，原本預測今年日圓將在3月、6月、9月、12月，分別升值至140日圓、135日圓、130日圓及125日圓，但目前日圓已經突破130日圓，市場關注明（3）日將登場的渣打銀投資展望最新對日圓預測。

日圓匯率 日本央行

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