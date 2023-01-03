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防疫雙險去年理賠達2116億元 相當每人發9200元振興券

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

去(2022)年防疫雙險理賠金額統計數字完整公布。金管會今（3）日表示，去年一整年防疫雙險理賠金額達到2116.4億元，換算全台兩千三百萬人，相當於產險業每人發放振興券9200元，比政府給的還要多。

根據金管會保險局表示，截至去年12月31日止，防疫保單已理賠超過410萬件、理賠金額逾1,693億元；疫苗險理賠件數101萬件以上，理賠金額423.3億元，總計雙險的理賠金額共計達到2116.4億元，單周雙險新增理賠金額44億元。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，過去每周統計數都是統計至禮拜一，剛好上禮拜僅4個工作天，天數較少，因此新增金額看起來增加比較少。是否能解讀為理賠高峰已過？蔡火炎強調，「理賠部分還是要看實際發生保險事故的情形，這部分還要再觀察。」

根據金管會保險局統計，去年整年，防疫險部分，有效保單為488萬件，保費收入45.4億元，理賠金額是保費收入的37.2倍以上；疫苗險部分，有效保單242萬件，保費收入10.1億元，理賠金額是保費收入的41.6倍以上，防疫雙險理賠總件數達到512萬件。

商品部分，蔡火炎表示，目前僅剩兩家保險業者銷售疫苗險，一家是產險業者針對6歲至18歲者青少年做銷售或是續保件，另一家壽險業則是做團險的疫苗險。

針對產險業者增資，蔡火炎指出，目前共有六家產險業已完成增資，增資額885億元，包括國泰世紀產100億元，中信產155億、富邦產150億元、新安東京海上200億元、和泰產260億元、兆豐產20億元；至於核准尚未完成的是國泰世紀產100億元，合計產險業增資潮已達到985億元。

短期借款部分，金管會也核准五家申請短期融通借款。據了解，這五家是和泰產、新安東京、兆豐產、富邦產和中信產。

理賠 防疫險

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