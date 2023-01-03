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違反內控及重大訊息申報規定 泰山被證交所重罰200萬元

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導

泰山企業股份有限公司（1218）111年12月2日董事會決議處分其持有之全家便利商店股份有限公司股份乙案，經核有下列重大缺失事項，致有影響股東權益及證券價格之虞，故證交所處以違約金200萬元。

證交所提到，因該案違規情節重大，證交所除函請泰山公司洽非簽證會計師進行投資循環內部控制制度專案審查外，同時已函請泰山公司擬定重大訊息揭露改善計畫，要求其董事長、總經理於董事會及股東會報告違規緣由及改善情形，前開人員及發言人並應於6個月內至證券專業機構接受證券法規研習課程。

證交所提到，經查泰山於上開案件之評估及執行，未依其取得或處分資產處理程序及內部控制制度相關規範辦理，核有證交所「對上市公司內部控制制度查核作業程序」第9條規定情事。

另外，泰山違反重大訊息之查證暨公開處理程序。經查泰山公司前開決議事項，符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條第1項第12款應辦理重大訊息說明記者會及第13條之1第1項第6款應申請暫停交易情事。

惟泰山當日未依相關規定辦理；又泰山公司12月2日針對該案所發布之重大訊息僅揭露決議處分股數，資訊揭露顯有不足，核有違反同程序第3條規定情事。

泰山企業 證交所 全家便利商店

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