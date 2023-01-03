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泰山賣全家股票案引爭議 證交所重罰200萬元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

泰山（1218）先前出售全家（5903）股票引發重大爭議，臺灣證券交易所今（3）日宣布，基於內部控制制度執行出現重大缺失，並違反重大訊息查證暨公開處理程序，有影響股東權益及證券價格之虞，重罰泰山200萬元，為史上最高違約金。

此外，證交所除函請泰山洽非簽證會計師進行投資循環內部控制制度專案審查外，同時已函請泰山擬定重大訊息揭露改善計畫，要求董事長、總經理於董事會及股東會報告違規緣由及改善情形，董、總及發言人並應於六個月內至證券專業機構接受證券法規研習課程。

證交所對於泰山出售全家股票調查結果如下：

一、內部控制制度執行重大缺失：經查泰山於出售全家股票案件評估及執行，未依其取得或處分資產處理程序及內部控制制度相關規範辦理，核有證交所「對上市公司內部控制制度查核作業程序」第9條規定情事。

二、違反重大訊息之查證暨公開處理程序：經查泰山前開決議事項，符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條第1項第12款應辦理重大訊息說明記者會及第13條之1第1項第6款應申請暫停交易情事，惟泰山公司當日未依相關規定辦理。

另一方面，泰山12月2日針對該案所發布的重大訊息僅揭露決議處分股數，資訊揭露顯有不足，核有違反同程序第3條規定情事。

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