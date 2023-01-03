泰山賣全家因兩重大缺失 遭證交所重罰200萬元

證交所今公告，對泰山2022年12月2日董事會決議處分持有的全家股份，認為有重大缺失，且有影響股東權益及證券價格之虞，處以違約金200萬元。

證交所表示，泰山的重大缺失事項有兩點，第一是內部控制制度執行重大缺失，經查泰山公司在全家出售案的評估及執行，未依其取得或處分資產處理程序及內部控制制度相關規範辦理，核有證交所「對上市公司內部控制制度查核作業程序」第9條規定情事。

第二，泰山違反重大訊息查證與公開處理程序。經查泰山公司的決議事項，符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條第1項第12款應辦理重大訊息說明記者會及第13條之1第1項第6款應申請暫停交易情事，但泰山公司當日未依相關規定辦理；又泰山公司12月2日針對該案所發布的重大訊息，僅揭露決議處分股數，資訊揭露顯有不足，核有違反同程序第3條規定情事。

證交所指出，因此案違規情節重大，除函請泰山公司洽非簽證會計師進行投資循環內部控制制度專案審查外，同時已函請泰山公司擬定重大訊息揭露改善計畫，要求其董事長、總經理於董事會及股東會報告違規緣由及改善情形，前開人員及發言人並應於6個月內至證券專業機構接受證券法規研習課程。