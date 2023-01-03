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春節返鄉刷LINE Bank快點卡 點數輕鬆入袋！海外消費回饋2.8%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

不少民眾過年假期，預計安排國內外旅遊、購物行程，持LINE Bank快點卡到海外旅行刷卡「超有感」，筆筆即時回饋LINE POINTS 2.8%，點數立刻入帳，適合前往海外旅遊、消費的民眾使用，此外，持快點卡至Agoda、Hotels.com官網訂房還有最高15%的訂房優惠！選擇在國內旅遊的民眾，可趁春節期間持LINE Bank快點卡刷卡，購買返鄉高鐵、客運票，即享國內刷卡筆筆回饋LINE POINTS 1%，為旅費增加「優惠金」，旅遊津貼不無小補。

2023年4月2日前，國內指定店家加碼優惠，每週首筆最高LINE POINTS 11%！2023年新增優惠店家陣容堅強，除4大超商7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商全員到齊，網購外送平台LINE禮物、momo購物網、foodpanda、人氣餐飲麥當勞、星巴克更強勢助陣。交通行車服務方面，台灣中油、嘟嘟房付款神器iParking、Autopass等，更讓用戶外出停車、加油、充電付款時，回饋賺飽飽！

LINE Bank總經理黃以孟表示，「2023年LINE Bank快點卡刷卡優惠店家再新增，期望滿足用戶日常生活的全方位需要。值得留意的是，2023年起，民法下修成年年齡至18歲，年滿18歲之成年人可開立銀行帳戶，LINE Bank快點卡將是18歲用戶第一張精算刷卡優惠、累積理財學習經驗、培養良好消費模式的簽帳金融卡。我們特別鼓勵年輕朋友來開戶、辦卡，體驗LINE Bank快點卡『零接觸支付』、『權益隨選』及『即時給點』的便利性」。­

解封、金兔年出遊！別忘搶優惠！海外訂房優惠最高15%訂房優惠+筆筆2.8%回饋

迎接即將到來的農曆新年，民眾使用LINE Bank快點卡購買返鄉高鐵票、客運票，別忘享筆筆回饋LINE POINTS 1%，而預計安排出國旅遊行程的民眾，使用LINE Bank快點卡至海外刷卡消費，筆筆皆享誘人LINE POINTS 2.8%回饋。

此外，持LINE Bank快點卡於 Agoda X Visa 專屬網頁訂房（全額付款）並入住，免輸入優惠碼，除快點卡海外筆筆回饋LINE POINTS 2.8%以外，海外飯店訂房再享最高15%訂房優惠（活動至2023年1月31日止）。

如到Hotels.com X Visa專屬網頁訂房，且於付款頁面輸入折扣代碼「VISA8」，除快點卡海外筆筆回饋外，再享Hotels.com 92折優惠（活動至2023年12月31日止，詳情請見https://www.visa.com.tw/zh_tw/visa-offers-and-perks/hotelscom/110886?locale=zh_tw

春節期間國內旅遊、消費 別忘指定通路最高11%點數回饋 四大超商、網購外送平台通通有

新年期間不少民眾到全台各地遊玩，出遊、購物消費可別忘記刷快點卡，筆筆享LINE POINTS 1%優惠，指定通路加碼回饋更最高享有LINE POINTS 11%回饋！活動期間自2023年1月3日起，一口氣橫跨至4月2日止。用戶倘若於每週一至週五8:00–24:00，選擇「快點便利購」權益，至四大超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商等4擇1）、網購外送平台（LINE禮物、momo購物網、foodpanda等3擇1）以指定方式消費，不限金額、每週首筆消費享有最高LINE POINTS 11%點數回饋（限定名額、單筆回饋上限10點）。

每週五至週日00:00–24:00選擇「快點出遊趣」權益，至人氣餐飲（麥當勞、星巴克限綁定icash Pay付款等2擇1）、交通行車服務（台灣中油-人工加油限綁定LINE Pay付款、iParking-停車或充電、Autopass-停車或加油等3擇1），不限金額、每週首筆消費也享有最高LINE POINTS 11%點數回饋（限定名額、單筆回饋上限10點）。

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