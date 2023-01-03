全球人壽春節服務不打烊 生存金、滿期金提前給付

全球人壽為讓保戶能在春節前的資金如脫兔般可靈活運用，凡於春節期間應給付之生存金、滿期金等各項保險給付，將提前至春節前給付，同時春節期間推出定時專人接聽服務及24小時語音查詢服務，過年不打烊給保戶最暖心的服務。

全球人壽行政本部副總經理黃宏杰指出，保戶於春節期間可能有較多的資金需求，例如包紅包、拜訪親友或是旅遊等，全球人壽於春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付；約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為1月16日至1月29日、外幣保單原給付日為1月14日至1月30日，將分別提前於1月16日及1月13日匯款。約定以支票給付者，原給付日為1月31日以前，將配合提前於1月10日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日。

黃宏杰也提醒，有網路變更及電話語音借款需求的保戶請及早因應，全球人壽自2023年1月18日下午2點起暫停網路借款、電話語音借款服務；2023年1月19日下午2點起暫停所有網路變更/借款及電話語音借款服務，並於2023年1月30日重新開放。