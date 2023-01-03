蝦皮金流違法營運 民團籲委外納管

蝦皮現金流如今早超過納管門檻，金管會卻撒手不管，讓消費者身處風險！經濟民主連合研究員許冠澤3日於記者會批說，金管會不該放任蝦皮在台拓展，並要求蝦皮公佈2022年代理收付的日均餘額。經濟民主連合智庫召集人賴中強指出，蝦皮公司治理與財務出現問題，政府應立即讓蝦皮金流委外納管，否則恐演變成系統性風險。

要求公佈餘額

許冠澤表示，2021年8月金管會廢止「蝦皮支付公司」電子支付機構業務許可，依法蝦皮當時就應該委託有電子支付執照的合法業者處理金流。然而，金管會卻放任蝦皮讓「樂購蝦皮公司」接續違法經營金流業務，有為蝦皮開脫的嫌疑。

他表示，2019年蝦皮代理收付金流日均餘額高達31億，超過法律應納管門檻，依法須增資並申請成為電子支付機構接受監理，但金管會放任蝦皮金流不受監管，他要求即刻公布蝦皮2022年代理收付的日均餘額。

籲納管 降風險

另一位研究員歐栩韶指出，電商平台金流納管的目的在於「提供安全便利之資金移轉服務，並保障消費者權益」(《電子支付機構管理條例》第一條)，蝦皮三年前的金流交易量就超過應納管門檻，卻因為金管會的放縱，讓消費者的金流、權益不受保障。

歐栩韶指出，國泰世華近期因為連續當機事故，金管會已核處國泰世華銀行1200萬元罰鍰並予以糾正。但蝦皮在去年3月、5月與12月都有發生大當機事故，導致大量消費者無法登入或交易，蝦皮卻僅需在臉書公告致歉，而未受到任何的懲處，「如此差別就在於國泰世華依法受金管會監理，蝦皮則逍遙法外」。

賴中強指出，蝦皮母公司SEA集團去年股價大幅下跌，蝦皮也接連退出法國、印度與拉丁美洲的電商市場，中國及台灣的公司也出現閃電裁員的情形，種種跡象反映蝦皮公司治理與財務皆面臨問題，呼籲政府應立即讓蝦皮金流委外納管，不要讓蝦皮變成系統性風險。【更多精采內容，詳見 】