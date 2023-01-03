保誠人壽推分紅保單外幣終身壽險 繳費六年享終身保障

分紅保單專家保誠人壽與台新銀行攜手推出「保誠人壽好運世代外幣終身壽險（定期給付型）」，讓消費者透過分期布局多元幣別配置，繳費六年即可擁有終身壽險保障。此外，英式分紅保單獨特的「雙分紅機制」，透過中長期擁有，累積保額，在不確定的年代中，有機會讓保障與資產穩定倍增。

最懂三明治族的保誠人壽，了解每個人在不同人生階段，因應責任變化，在經濟、時間等資源有限的狀況下，需要不斷取捨與選擇。面對無法預測的疫情與經濟環境，民眾對於保險保障以及想穩健累積資產的需求日益提高，保誠人壽與台新銀行合作推出「保誠人壽好運世代外幣終身壽險（定期給付型）」，透過分紅保單「分擔風險、紅利共享」之特色，以中長期持有的平穩原則，加上英式分紅保單紅利（非保證）滾入保額機制，有機會讓保額逐年增加。

「保誠人壽好運世代外幣終身壽險（定期給付型）」為美元計價之英式分紅保單，投保年齡0-70歲，繳費滿六年就能享有終身保障，亦可依個人需求選擇年繳、半年繳、季繳或月繳，不但可以分散資金壓力，更可分批、穩健地佈局美元資產，透過中長期規畫讓資產安穩的傳承給下一代。

保障內容部分，「保誠人壽好運世代外幣終身壽險（定期給付型）」提供「身故/喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金」，以及英式分紅最重要的「增額分紅保額」及「額外分紅保額」；其中，身故/完全失能保險金可選擇分期給付，事先約定欲分期給付之「指定保險金」及「分期定期保險金給付期間」，降低資產一次被動用的風險。

以40歲保先生選擇投保「保誠人壽好運世代外幣終身壽險（定期給付型）」為例，基本保險金額美金192,510 元，原始年繳保費美金20,406元，折扣後年繳保費美金20,000元，繳費6年即可享有終身壽險保障，累積總繳保費美金120,000元。繳費期滿後，在假設中分紅的情境下，從第6保單年度末起，保障逐年增加，從3.04倍增加到6.54倍。

保誠人壽作為三明治族最佳的人生夥伴，了解民眾在人生不同階段面臨的取捨難題，靈活守護每個三明治家庭。即日起，消費者可至全台各地台新銀行，購買「保誠人壽好運世代外幣終身壽險（定期給付型）」。