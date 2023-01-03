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專營電支業務許可申請書件 立院三讀增加律師為認證人

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會今天三讀「電子支付機構管理條例」修正草案，立法院副院長蔡其昌敲槌通過。記者季相儒／攝影
立法院會今天三讀「電子支付機構管理條例」修正草案，立法院副院長蔡其昌敲槌通過。記者季相儒／攝影

立法院會今天三讀通過「電子支付機構管理條例」修正草案，對於欲申請專營電子支付的業務許可，增訂須經認證的「信託契約」及「履約保證契約」或者範本的法律意見書或報告，並且增加律師作為認證人。

民進黨立委郭國文在提案說明中指出，「電子支付機構管理條例」自民國110年修正後，欲申請專營電子支付的業務許可，須由發起人或負責人檢具相關書件申請，包含「結算及清算機制說明」、「支付款項保障機制說明」、「信託契約」、「履約保證契約或其範本」及「預算評估」等。

然而，郭國文說，經查現行法規中須經認證的書件，僅有會計師可作為認證人，其中「信託契約」、「履約保證契約」的擬定應由法律專業人士作為認證人，但是本法以正面表列方式僅列舉會計師為認證人，而排除法律專業的律師，恐為立法時疏漏，因此有修正的必要。

根據三讀通過條文，申請專營電子支付業務許可，應由發起人或負責人檢具相關書件，並且向主管機關為之，增訂律師作為認證人，明定經會計師認證的支付款項保障機制說明，以及經律師審閱或會計師認證信託契約、履約保證契約或其範本的法律意見書或報告。

另外，本次修法也通過民進黨立委鍾佳濱等人提案，未來將參考「銀行法」和「保險法」相關規定，加強對於電子支付機構的監理，維持財務健全與償債能力。

國文 民進黨 保險

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