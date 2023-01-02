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國際再保公司恐擬「打折攤賠」？業者憂防疫險雪上霜

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

台灣防疫雙險（防疫險疫苗險）理賠額衝破2000億元大關，驚動了國際再保險公司。據透露，承保台灣銷售防疫險的德國漢諾威公司，已在9月親自派人赴台審核，目前市場傳出，產險業者恐會與漢諾威協商攤賠額，恐會走向「打折攤賠」。

據了解，國際再保攤賠額超過300億元，一旦打折攤賠，恐讓目前防疫險理賠額衝高，讓產險業者雪上加霜。

市場盛傳，漢諾威國際再保公司9月來台，主要審核（audit）兩大事項是否符合契約內容，一、環境變更及損失超過6成，是否有告知再保公司，二、「居家融通給付」是否符合契約要件。

一家產險業者高層說，事實上，最關鍵的是第一項的「通知」義務，例如台灣防疫政策從「清零」走向「共存」時，產險業者是否有告知再保公司？又或是損失率逐步攀高時，業者是否有即時通知？

業者擔心，若沒通知，再保是不是可以主張契約無效「一毛不賠」？或是打折理賠？其次「居家照護=住院」的融通給付，因確診者並無實際住院行為，國際再保是否符合攤賠的契約要件，也是一大爭議。

另一家業者則說，每家產險業者與再保公司的合約都不盡相同，是否能攤賠需回到合約中逐條審視。

據透露，這次來審核的是德國漢諾威（馬來西亞），主要承保國內3家銷售防疫險較多的業者，業者須先和再保人對明細，經再保人同意才出帳單，目前再保公司都已審核結束，就等後續再保的意見，市場已傳出業者恐會與漢諾威協商攤賠額，走向打折攤賠。

保險局長施瓊華日前則表示，目前國際再保公司還在審查中，至今尚未有收到業者來說有不賠付的情況，「再保議題要回到再保契約來看」。

她說，國際再保是否攤賠，有兩大重點，一、要檢視再保合約內容，二、權利義務關係，若合於再保合約應該要處理的，產險業就會跟再保公司做請求和談判，若需要保險局協助，如做法律解釋等，保險局都可以協助。

因為產險業4~5月開始理賠，產險公司寄帳單是第三季才開始，這次理賠這麼多，再保公司也需要審查做了解。

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