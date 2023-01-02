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2022年聯貸銀行排名 臺銀奪主辦、管理雙料冠軍

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

2022年國內銀行聯貸成績單出爐。根據研調機構路孚特（REFINITIV）統計，2022年國內聯貸主辦、管理銀行排名，均由國銀龍頭臺灣銀行奪下冠軍，以主辦行而言，合作金庫、兆豐銀行、華南銀行與第一銀行依序擠入前五大，顯示聯貸市場依舊是公股行庫的天下。

據悉，今年6月底，臺銀一舉拿下國家住宅及都市更新中心總額度4,119億元、史無前例的巨型聯貸案，促使臺銀今年在聯貸主辦與管理行的市占率雙雙飆破三成、締造全新紀錄。

統計顯示，臺銀今年主辦47件聯貸案，金額為173億美元，市占率高達33.6%；另管理38件聯貸，金額為188億美元，市占飆上38.2%。

除國家住都中心外，臺銀今年也主辦不少聯貸指標大案，像是文曄科技240億元、和潤企業140億元、京元電子96億元、裕融企業84億元、台灣國際造船60億元，日盛國際租賃與中華紙漿的50億元聯貸案等。

除臺銀外，公股銀行合庫、兆豐、華南與一銀今年在聯貸市場也大有斬獲；其中，合庫主辦73件聯貸，金額為43億美元，市占8.3%，名列聯貸主辦行第二大；兆豐銀行主辦73件，金額42億美元，市占8.3%，以些微差距緊追合庫身後、拿下季軍。

華銀與一銀以7.9%與7.5%的市占率，分居聯貸主辦第四與第五大。

聯貸主辦前十大銀行還包括土地銀行、彰化銀行、台灣企銀、台北富邦銀行與永豐銀行。

在聯貸管理行方面，兆豐銀行今年管理32件聯貸、金額為64億美元，市占13%，奪下管理行亞軍；合庫今年管理49件聯貸、金額為50億美元，市占10.1%，為管理行第三大。

第一銀行與土地銀行，分別以9.5%與5.8%的市占率，名列第四與第五名。

此外，今年全年包括華銀、中國信託銀行、彰銀、台北富邦與台企銀，聯貸管理金額也依序進入前十大。

兆豐銀行 第一銀行

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