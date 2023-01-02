國泰人壽落實普惠金融 首推網路投保微型保險

因應主管機關鼓勵保險業對於普惠金融的推動，國泰人壽於上周四(29)日領先業界推出網路投保微型保險，讓經濟弱勢或特定身分族群客戶，能以網路投保的方式完成線上投保。

國壽以更完整與友善的通路，讓普惠金融的服務體驗更周到，也讓更多有需要的客戶有機會以較低的保費取得基本保險保障。

國泰人壽微型保險網路投保商品種類，包含定期壽險、傷害保險以及實支實付型傷害醫療保險，保障內容簡單易懂、保險期間以一年為主。

無論客戶身處台灣這片土地的哪個角落，只要在網路投保頁面一站式填妥要保資料、上傳證明文件，以及線上用本人帳戶或信用卡繳費，經人工核保後即可生效。

國泰人壽運用金融科技優化客戶線上服務體驗，若客戶上傳文件不齊或缺漏，收到補全通知後，可直接線上重新上傳所需文件，有別於過往需親晤或紙本方式請客戶重新填回。

國壽人壽以保險科技提升保戶保險體驗，善盡社會責任，為實現普惠金融的目標持續努力。

詳細資訊請參照國泰人壽微型保險頁面：https://cathaylife.tw/BdYEwk9