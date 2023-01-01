行庫2022年底 恐掀提呆潮

受惠升息年、推升各大行庫利息收益，讓行庫2022年獲利大噴發。據了解，各行庫趁2022年有高獲利將在年底多提存呆帳準備金，及因應LED廠新世紀光電破產、歐洲踩雷案等，預估將在2022年底會有一波呆帳提存潮。

據了解，2022年11月中新世紀光電宣布破產，波及11家債權行，除八大公股行庫外，還包括上海商銀（5876）、玉山銀和安泰銀（2849），總計債權額24.57億元。

其中以兆豐銀4.44億元最多、台企銀（2834）也有3.17億元，合庫、土銀、彰銀（2801）、一銀、上海商銀債權約介於2.2~2.8億元左右，華南銀、玉山銀和台銀則約有1.2~1.7億元之譜。

因新世紀光電是在2022年11月才列逾期戶，各行庫行動不一，已有行庫在11月全額提足並直接轉銷新世紀光電呆帳，但也有部分行庫因要走催收程序，僅先暫提債權款10%的呆帳準備金，預估2022年12月才會全額提足。

另外一個得增提呆帳準備金則是Orpea S.A.（歐葆庭）踩雷案，各行庫目前多僅約提債權款2%的呆帳準備金，有行庫打算年底提到10%，這也是壓抑行庫2022年全年獲利的另一變數。

行庫主管說，2022年因升息年推升銀行獲利，各行庫獲利都較去年同期成長一成以上，且幾乎都會有「超盈餘獎金」，依慣例就會在年底先提一波呆帳準備金以因應2023年經濟衰退的信用風險。